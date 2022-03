Barista Kaffée Beans en Brouwerij ’t Gaverhopke geselecteerd als Leiespot 2022

Op maandag 28 maart werden in amba-amba in Desselgem de Leiespots uitgereikt aan de hipste hotspots van de Leiestreek. Barista Kaffée Beans en Brouwerij ’t Gaverhopke ontvingen er hun gevelbordje en raamsticker. “Leuke erkenning én we zetten Waregem op de kaart.”

De Leiestreek is een omgeving vol creatieve en innovatieve ondernemers. Elk jaar selecteert een jury de hipste hotspots in de regio die dat DNA ten volle uitdragen. Zij krijgen vanaf dan de titel van Leiespot toegekend.

Op 28 maart kwamen alle geselecteerde toeristische ondernemers uit de Leiestreek samen voor een ontmoetingsmoment in amba-amba te Desselgem, wat eerder al Leiespot werd. De uitbaters van de nieuwe Leiespots ontvingen er hun opvallende raamstickers, pockets en gepersonaliseerd gevelbordje. De uitreiking werd gekoppeld aan een info- en netwerkmoment voor de ondernemers.

Bij de nieuwe Leiespots zitten twee Waregemse horecazaken. Barista Kaffée Beans uit de Stormestraat en Brouwerij ’t Gaverhopke uit de Platanendreef in hartje Nieuwenhove werden door de jury geselecteerd.

Reclame maken voor elkaar

“Dit is een leuke erkenning”, reageert Eva Busscher (41). Samen met haar man Jason Dendauw (39) baat ze sinds april 2016 Barista Kaffée Beans uit. “Het is heel tof om op deze manier Waregem mee op de kaart te kunnen zetten. Hard werken loont dan toch”, lacht Jason.

Brouwerij ’t Gaverhopke is al 13 jaar het zielsproject van Gudrun Vandoorne (45) en Bruno Delrue (48). Ook zij zijn trots op de nieuwe erkenning. “Het concept van de Leiespots spreekt ons aan. Op die manier kunnen we reclame maken voor elkaar.”

(LV)