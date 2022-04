Amper één op de drie erkende gidsen wordt door Musea Brugge ‘geschikt’ bevonden

Musea Brugge heeft amper 54 van de 180 erkende gidsen geselecteerd om voortaan in Groeninge, Gruuthuse en het Sint-Janshospitaal rondleidingen te verzorgen. Zelfs stadsgidsen met veertig of vijftig jaar ervaring vielen uit de boot en zijn fel ontgoocheld.

Vorig jaar trapte Musea Brugge al een eerste keer op zere teentjes, toen de museumdirectie aankondigde dat ze voortaan zelf een pool van gidsen zou aanstellen om rondleidingen te verzorgen in de stedelijke musea. De drie gidsenverenigingen vonden dit een gebrek aan waardering voor de stadsgidsen, die hun getuigschrift na drie jaar studie behaalden en al jarenlang in de musea gidsen.

Nu is de verontwaardiging nog groter. Slechts 54 van de kandidaat-gidsen werden weerhouden voor rondleidingen in de musea. “Eén op de drie stadsgidsen hebben het niet gehaald, daar zijn vele ervaren én uitstekende gidsen bij. Dat zorgt voor pijn en ontgoocheling”, zucht Michel Goeman, voorzitter van Hello Bruges.

Andere competenties

Diederik Naeyaert, voorzitter van de Koninklijke Brugse Gidsenbond, vult aan: “Er zijn slechts 38 kandidaten van de drie gidsenverenigingen (15 van de Bond, 15 van de kring en 8 van Swan) weerhouden, de 16 andere kandidaten hebben niet eens een gidsenbrevet! Begijpe wie kan!”

“Musea Brugge verdedigt zich met het argument dat ze andere competenties wenst. Vooral scholen zijn de doelgroep en die vragen om interactieve rondleidingen. Maar andere museumbezoekers, zoals gepensioneerden, willen niet geconfronteerd worden met hun eigen onwetendheid! Tal van ervaren gidsen hebben zich niet eens kandidaat gesteld, want ze wilden zich niet laten testen door snotneuzen.”

Filmpje

Volgens Michel Goeman moesten de kandidaten een filmpje indienen, waarin ze zichzelf en een favoriet kunstwerk voorstelden: “Vervolgens werden ze uitgenodigd voor een gesprek, dat zich focuste op de competenties die Musea Brugge belangrijk acht.”

“Het gekke is dat Musea Brugge hiervoor niet samengewerkt heeft met de drie Brugse gidsenverenigingen, maar wel een beroep deed op buitenstaanders: de organisatie Gidsenhumus, dat gidsenscans uitvoert, de kwaliteit van de gidsenwerking wil verbeteren en de focus legt op cultuureducatie in familieverband. Wij organiseren nochtans zelf geregeld bijscholingen.”

Laatste Avondmaal

“Tijdens het gesprek moesten de kandidaten vertellen hoe ze een groep van hoger opgeleide bezoekers interactief zouden gidsen bij het monumentale schilderij Het Laatste Avondmaal van Gustave van de Woestyne in het Groeningemuseum! Een gesprek van twintig minuten leverde 54 geschikte kandidaten op. De niet-geselecteerden kregen wel feedback en de belofte dat ze tot de wervingsreserve zullen behoren.”

“Zullen 54 gidsen genoeg zijn, in de zomermaanden en tijdens de grote najaarstentoonstelling? Qua leeftijd en gender zorgde Musea Brugge voor een mooie piramide, maar er vielen vele Brugse ambassadeurs uit de boot. Het positieve aan het verhaal is dat sedert die selectieprocedure de voorzitters van de drie verenigingen geregeld samen overleggen en proberen om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. De geschillen uit het verleden zijn weg.”

“Maar het heeft weinig geholpen, de politieke beslissing over het gidsen in Musea Brugge is genomen. We moeten er ons noodgedwongen bij neerleggen.”

Diederik Naeyaert vult aan: “Zal Musea Brugge in het najaar bij de gebuisden komen bedelen om toch rondleidingen te verzorgen, als ze bemerken dat er te weinig gidsen zijn voor de expo rond Hugo van der Goes? Aan gidsbeurten in het Frans, Engels, Duits en Spaans is nog niet gedacht. De eerste selectie betreft louter Nederlandstalige rondleidingen.”

Ontgoocheling

Onder de niet-geselecteerde gidsen met decennia ervaring zijn Tony Willems en Benoit Kervyn. Eerstgenoemde is een Brugs monument, met een halve eeuw ervaring. Laatstgenoemde is 40 jaar stadsgids, gidste in alle grote tentoonstellingen, kent de museale collecties door en door (hij is er werkzaam!) en is al meer dan 20 jaar lesgever voor de opleiding stadsgidsen. Zoals bij vele anderen is zijn ontgoocheling groot, maar hij wenst niet te reageren, omdat hij als religieus erfgoedconsulent stadsmedewerker is en dus geen kritiek kan en wil geven op zijn werkgever…