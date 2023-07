700.000 overnachtingen en 250.000 dagjestoeristen aan kust tijdens verlengd weekend

De toeristische sector aan de kust maakt de balans op van het verlengde weekend van 21 juli. Ondanks de impact van het wat wispelturige weer is provinciebedrijf Westtoer best tevreden met de 700.000 overnachtingen en de 250.000 dagjestoeristen.

“Hoewel het verlengd weekend een dag korter was dan vorig jaar – toen 21 juli een donderdag was – was het aantal overnachtingen slechts iets lager (-3 procent) dan in 2022”, stelt Westtoer. De drukste nacht was van vrijdag op zaterdag met 240.000 overnachtingen.

Vorig jaar zakten in dezelfde periode 340.000 dagjestoeristen af naar de kust, dit jaar zakte dat aantal naar 250.000. “Het grillige zomerweer verklaart ongetwijfeld de sterke daling ten opzichte van een volledig zonnig lang weekend”, legt Westtoer uit.