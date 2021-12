50 procent van de toeristen, 5 procent van de subsidies: alles en iedereen komt naar West-Vlaanderen, behalve de centen

Vervroegde kerstvakantie zorgt niet voor extra boekingen





Die toeristische spelers zijn intussen in volle voorbereiding op de kerstvakantie. Die duurt door de corona-afkoelingsweek in het basisonderwijs dit jaar uitzonderlijk drie weken. “De invloed van die extra week vakantie voor kleuters en lagereschoolkinderen laat zich niet echt voelen in de boekingscijfers in de vakantiewoningen en hotels aan de kust”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer. “Voor de hotels weten we dat mensen wel wat langer wachten om te boeken en dat velen afwachten wat het Overlegcomité van 22 december beslist. Het feit dat de echte feestdagen dit jaar in het weekend vallen, heeft ook een invloed. Uit het verleden weten we dat als die buiten het weekend vallen, we meer bezoekers mogen verwelkomen. Dit jaar ligt het dus ook daar wat moeilijker.”





In Brugge is het effect van de verlengde vakantie al evenmin voelbaar, zo geeft Dimitri Thirion, voorzitter van de vereniging van Brugse hoteliers, aan. “In de boekingen zien we zo goed als geen effect”, zegt hij. “De kerstvakantie zelf oogt beter, zeker de week tussen Kerst en nieuw. Voor de tweede week van januari verwachten we wel nog wat lastminuteboekingen, maar de winter van 2021 zal sowieso amper beter zijn dan die van vorig jaar. In december komen we voorlopig aan een bezettingsgraad van 33 procent, terwijl dat in een gewoon jaar richting de 90 procent gaat. Het aantal effectieve overnachtingen zal in Brugge wel hoger liggen dan in 2020, maar dat komt door het feit dat er gewoon meer hotels open zijn dan toen.”





In de Westhoek is de kerstvakantie sowieso al minder druk, geeft Valérie Heyman, regiomanager van Toerisme Westhoek, aan. “De kust is een vierseizoensbestemming, de Westhoek is dat niet. Tussen 15 november en de krokusvakantie zijn er in onze regio sowieso minder bezoekers. December en januari zijn elk jaar de kalmste verblijfsmaanden”, zegt ze. Er is dan ook nog wel wat ruimte voor boekingen in de kerstvakantie. “De vakantiewoningen doen het vandaag het best, jeugdlogies en B&B’s hebben het moeilijker. En dan heb je natuurlijk de logies die zich op de Britse markt richten: een aantal hotels in Ieper sluiten bewust een paar weken de deuren. Andere blijven net wel open en hebben nog ruimte voor boekingen.”