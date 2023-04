453.000 bezoekers zakten tijdens de paasvakantie af naar Brugge

Stad Brugge heeft de cijfers vrijgegeven van het aantal bezoekers tijdens de paasvakantie. Zo’n 453.000 mensen kwamen de historische binnenstad van Brugge bezoeken. Dat is 29% meer dan vorig jaar en 2% meer dan in 2019.

“Met circa 50.000 dagtoeristen hebben we iets minder bezoekers uit de onmiddellijke regio gehad in vergelijking met 2019”, klinkt het. “Het aantal dagtoeristen wordt geschat op 342.000, dat is 4% meer dan in 2019. 45% zijn van binnenlandse herkomst en 55% van buitenlandse herkomst.”

“Het aantal aankomsten van verblijftoeristen ramen we op 61.000 en het aantal overnachtingen op 103.000. Het aantal aankomsten ligt 2% lager dan in 2019, maar het aantal overnachtingen is toch 2% hoger door een langere verblijfsduur. De bezetting in de hotels was dan ook zeer goed. We kloppen af op 83% voor de hele periode van de paasvakantie. 83% van de overnachtingen waren van buitenlandse herkomst en daarom zitten we terug helemaal op het pré-corona patroon.”

De twee absolute topdagen vielen samen met het paasweekend. “Op zaterdag 8 april werden meer dan 53.000 bezoekers geteld en op paaszondag bijna 45.000 bezoekers. De totale omzet uit dag- en verblijftoerisme voor de paasvakantie wordt geraamd op 40 miljoen euro.”