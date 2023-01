370.000 passagiers voor luchthaven Oostende-Brugge in 2022

De passagierscijfers van de luchthaven Oostende hebben zich in 2022 verder hersteld. Dat blijkt dinsdag uit gegevens van de luchthaven. Het afgelopen jaar reisden 369.300 passagiers via de Oostendse luchthaven. Dat is 81 procent van het aantal reizigers in 2019, dus voor corona.

In 2022 reisden 67 procent meer passagiers via de luchthaven van Oostende dan in 2021. “Na twee uitzonderlijke en moeilijke jaren kon er in 2022 weer volop gereisd worden. De luchthaven kan over het volledige jaar dan ook mooie passagierscijfers en een uitstekende bezettingsgraad optekenen”, zegt CEO Eric Dumas. “De zomermaanden waren opnieuw topmaanden voor onze luchthaven. In juli, augustus en september verwelkomden we 140.000 passagiers. In december verwelkomden we evenveel passagiers als in december 2019. Een mooie voorbode voor 2023.”

De luchthaven handelde iets minder cargo af dan in 2021. In 2022 ging het om 51.000 ton, terwijl dat het jaar voordien nog 62.000 ton was. “Deze lichte daling hadden we verwacht en beperkt zich niet enkel tot onze luchthaven. De economische ontwikkelingen hebben wereldwijd gezorgd voor een licht lagere vraag naar luchtvrachtvervoer”, zegt Dumas. “In het voorjaar zal ook de nieuwe cargoloods, die Versluys Logistics op onze luchthaven bouwt, opgeleverd worden. We verwachten dan ook dat de vrachtvolumes verder zullen toenemen.”

Het aantal zakenvluchten steeg het afgelopen jaar met 12 procent. “Business aviation is een belangrijke pijler voor onze luchthaven. Sinds 2019 beschikt onze luchthaven dankzij NSAC over een gloednieuwe Business Terminal. Deze stijging is een mooie bekroning voor het harde werk en de investeringen van NSAC”, zegt Dumas.