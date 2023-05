100 jaar Le Capitaine & The Soldier herdenkt monumenten met onder meer Wannes Cappelle, Lady Lynn en Wim Willaert

Plechtigheden, tankritten, een vertelconcert met Wannes Cappelle, Lady Lynn, Jo Lemaire en Wim Willaert, een enscenering van een luchtgevecht en een kampioenschap ‘Papieren Vliegtuigjes’. Langemark-Poelkapelle haalt alles uit de kast om de honderdste verjaardag van het Guynemermonument in Poelkapelle en ‘The Brooding Soldier’ in Sint-Juliaan. Als voorprogramma van ‘100 jaar Le Capitaine & The Soldier’ opent vrijdag al de kunstinstallatie Both Faces van Jan Fieuw en geeft Johan Vanbeselaere maandag de voordracht ‘100 jaar op zoek naar Guynemer’.

Op 8 juli 1923 zal het 100 jaar geleden zijn dat zowel het Guynemermonument in Poelkapelle als ‘The Brooding Soldier’ in Sint-Juliaan plechtig werden ingehuldigd. In het weekend van 8 en 9 juli vindt hierover een grootse herdenking plaats onder de naam ‘100 jaar Le Capitaine & The Soldier’. Als voorprogramma opent vrijdag al de kunstinstallatie Both Face van Jan Fieuw en geeft Johan Vanbeselaere maandag de voordracht ‘100 jaar op zoek naar Guynemer’.

Le Capitaine

De naam ‘100 jaar Le Capitaine & The Soldier’ is niet toevallig in twee talen. “Het Franse ‘Le Capitaine’ verwijst naar Georges Guynemer, één van de bekendste luchthelden uit de Eerste Wereldoorlog, waarvoor een monument is opgericht in Poelkapelle met de kenmerkende ooievaar, een verwijzing naar het Escadrille des Cicognes”, legt schepen Laurent Hoornaert uit. “Het Engelse ‘The Soldier’ verwijst dan weer naar ‘The Brooding Soldier’, het monument opgedragen aan de meer dan 2.000 Canadese militairen die het leven lieten bij de eerste gasaanval tijdens de Tweede Slag om Ieper in de Eerste Wereldoorlog.”

Both Faces

Naar aanleiding naar het herdenkingsweekend worden voor al tal van activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 12 mei om 18.30 uur opent de kunstinstallatie Both Faces van ‘artist in residence’ Jan Fieuw. “Jan Fieuw woonde jarenlang onder de vleugels van de ooievaar op het Guynemermonument en woont nu sinds kort in de schaduw van ‘The Brooding Soldier’”, zegt Laurent Hoornaert. “Met projecten als ‘Faces of War’ en ‘A message in a poppy’ is Jan Fieuw die kunst maakt met gevonden artefacten uit de Eerste Wereldoorlog, niet aan zijn proefstuk toe. De kunstinstallatie is vrij te bezoeken op de oude vlasfabrieksite (Brugseweg 80) van Olivier Petillion en Lieza Storme.

Op zoek naar Guynemer

Op maandag 15 mei om 20 uur geeft Johan Vanbeselaere de voordracht ‘100 jaar op zoek naar Guynemer’ in het Guynemerpaviljoen. “Sinds zijn verdwijning boven Poelkapelle op 11 september 1917 is er een onvermoeibare zoektocht geweest naar de laatste rustplaats van Guynemer. Evenveel onderzoekers kwamen met evenveel theorieën. Johan Vanbeselaere, zelf een notoir kenner op het vlak van Guynemer, heeft op 15 mei om 20 uur een voordracht over deze eeuw aan zoektochten en theorieën. Iedereen is welkom op deze gratis voordracht, we vragen wel dat je inschrijft via toerisme@lp.be.”

Buitenexpo

Op vrijdag 9 juni opent de buitenexpo ‘100 jaar Brooding Soldier’. “Met de tentoonstelling ‘100 jaar Brooding Soldier’ brengen we niet alleen het verhaal van de Canadese slachtoffers, maar ook het verhaal achter het ontstaan van het monument, de visie van de Canadezen op herdenken en het levensverhaal van zijn bedenker en ontwikkelaar F. Clemesha. De tentoonstelling is vrij te bezoeken op de site van ‘De Canadien’ tot 15 september.”

Op maandag 3 juli om 20 uur is er een voordracht van dr. Natasha Silk van de University of Kent in OC Hazebrug Sint in-Juliaan. “Haar doctoraat behandelt de rouwverwerking van soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uiteraard staat ‘The Brooding Soldier’ centraal in haar doctoraat. Dr. Silk brengt haar verhaal over The Brooding Soldier op de vooravond van het herdenkingsweekend, meer bepaald op 3 juli om 20.00u in OC Hazebrug. De voertaal van de voordracht is Engels. De voordracht is gratis, maar we vragen wel dat je inschrijft via toerisme@lp.be.”

Tankrit Mark IV-replica

Het herdenkingsweekend zelf start op zaterdag 8 juli om 10.30 uur met een plechtige herdenking aan het Brooding Soldier Monument in Sint-Juliaan in aanwezigheid van onder meer vertegenwoordiging van de koning, vicepremier Van Quickenborne en hoog eplaatste legerofficieren uit België en Canada. Om 13.30 uur rijdt de replica van de Mark IV-tank van The Soldier naar Le Capitaine. “Het P1917A creëerde het afgelopen 15 jaar een replica van de tank MARK IV. Het traject van Sint-Juliaan naar Poelkapelle is 3,5 km lang en mensen kunnen meewandelen met de tank, een heruitgave van zijn laatste rit uit oktober 1917”, gaat Laurent Hoornaert verder. “In samenwerking met het Franse Guynemercomité wordt om vervolgens om 15 uur eer betoond aan de Franse Aas-piloot Georges Guynemer. Er wordt ook hier, net als 100 jaar geleden, een traditionele herdenkingsplechtigheid gehouden met hoogwaardigheidsbekleders en militairen van hoge rang.”

Historische foto

Om 16 uur wil men de historische foto die genomen werd na de herdenking van 8 juli 1923 herdoen. “De inwoners van Poelkapelle en ook zij die deelnemen aan het evenement krijgen een warme oproep om in klederdracht van de jaren 20 deel te nemen aan deze hername van de retrofoto. De foto zal genomen worden door de leden van de lokale fotoclub SO-ISO. Achteraf krijgt iedereen die heeft deelgenomen een (digitaal) exemplaar van deze unieke foto als souvenir.”

Legendarisch luchtgevecht

De Moorseelse vliegclub zorgt om 17 uur voor spektakel door het legendarisch luchtgevecht tussen Georges Guynemer en Ernst Udet te ensceneren. “Georges Guynemer droeg naast vele titels ook die van ‘Le Chevalier de l’Air’, een titel die hij toebedacht kreeg na zijn legendarisch ‘dogfight’ met de Duitse piloot Ernst Udet. In het heetst van de strijd blokkeerde het machinegeweer van deze laatste. Hij was een vogel voor de kat toen Guynemer op hem aan vloog. Guynemer had echter in de gaten dat er bij de Duitse piloot iets scheelde en in plaats van hem neer te schieten vloog hij hem al groetend voorbij. Een daad van ridderlijkheid. Dit legendarisch luchtgevecht wordt door de Moorseelse vliegclub nagebootst terwijl de mensen op de grond dit kunnen volgen via een simulatie die op groot scherm zal te zien zijn.”

Vertelconcert ‘La vie de Guynemer’

Om 20 uur volgt dan de apotheose met het vertelconcert ‘La vie de Guynemer’. “De Koninklijke harmonie Sint-Cecilia uit Langemark en de muziekkapel van de Franse luchtmacht (La Musique de l’Air) brengen samen met Wannes Cappelle, Lady Lynn en Jo Lemaire een muzikale ode aan de Franse Aas Guynemer. Het levensverhaal van Guynemer wordt afwisselend in het Nederlands en Frans verteld door Wim Willaert. Het concert vindt plaats op het Guynemerplein vanaf 20 uur. Het concert is gratis, tenzij je een zitplaats wenst. Dan betaal je 5 euro. Zitplaatsen zijn beperkt tot 250.”

Lien & Bart

Op zondag 9 juli trappen Lien & Bart de tweede dag van het herdenkingsweekend met een aperitiefconcert in de kerk van Sint-Juliaan. “Lien Kooijman en Bart Vanpeteghem toerden een aantal maanden, op vraag van The Western Front Association van Vancouver, British Columbia, door Canada met hun Vlaams-Canadees oorlogsprogramma”, zegt Jo Lottegier. “Het is een bewerking van hun programma uit 2017 ‘Den Grooten Oorlog tussen de soep en de patatten’. In een intieme setting brengen ze dit concert nog eens, nu als aperitiefconcert in de kerk van Sint-Juliaan. Het concert is een samenwerking met de kerkfabriek van Sint-Juliaan.”

Vertelwandeling

Om 13.30 uur keert de replica van de Mark IV-tank terug van Le Capitaine naar The Soldier. Wie dat wenst kan, mits betaling van 25 euro, meerijden met de tank. Inschrijven kan via het P1917A comité vanaf 1 juni. Aansluitend is er de vertelwandeling ‘De geliefden van Guynemer’. “Guynemer was tijdens de oorlog niet alleen de ‘chouchou’ van het Franse volk, ook bij de dames viel hij goed in de smaak”, vertelt Laurent Hoornaert. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij bij de beau monde van Parijs vertoefde tijdens zijn vrije tijd. Actrices als Yvonne Printemps en Jane Renouardt, passeerden de revue, maar ook nog andere dames waren graag in zijn buurt. Ook zijn moeder en zussen hielden veel van hun zoon/broer. Al deze geliefden passeren de revue in de vertelwandeling over het privéleven van Guynemer. En dit langsheen het 6,5 km lange traject van een speciaal ontwikkelde wandeling rond Guynemer en de verdwenen begraafplaatsen van Poelkapelle. Aan die wandeling wordt dan ook de erfgoedapp gekoppeld om zo meer te weten over Guynemer en ook over de verdwenen relicten in het landschap. De wandeling start om 14 uur aan het dorpsplein van Poelkapelle.”

Papieren vliegtuigjes

Ten slotte wordt ook aan de kinderen gedacht, die vanaf 14.30 uur kunnen deelnemen aan het kampioenschap ‘Georges Guynemer: papieren vliegtuigjes’. Er zijn drie categorieën: verste worp, mooiste vliegtuig en langste vlucht. Het kampioenschap vindt plaats in de Poelkring. Deelnemen is gratis en kan in drie leeftijdscategorieën: Lager (jonger dan 8 jaar), Middelbaar (tussen 8 en 13 jaar) en Hoger (vanaf 14 jaar). (TOGH)