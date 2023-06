Toekoer Veurne geeft startschot voor wedstrijd met elektrische auto als hoofdprijs

Naar jaarlijkse traditie zet de Veurnse handelaarsvereniging Toekoer de zomervakantie in met een nieuwe actie waarbij de hoofdprijs een elektrische auto is. De gelukkige winnaar mag een jaar lang rondrijden met een elektrische MG van garage Devisch Veurne.

Anno 2023 hebben zo’n 14.000 gebruikers een Toekoer-pas, waarmee ze bij 70 deelnemende handelaars hun aankopen kunnen doen. “De Toekoer-pas is de stadspas van Veurne waarmee iedereen bij de aangesloten Veurnse handelaars Toekoer-punten kan sparen”, legt voorzitter Mario Haelewyck uit. “Bij elke aankoop verzamel je punten die geregistreerd worden als je pas wordt gescand. De fysieke kaart kan je gratis meekrijgen bij elke Toekoer-handelaar. Het is dan de bedoeling dat je de pas zo snel mogelijk registreert (op de website of bij de handelaar), want elke maand kan je prijzen winnen. In september volgt de digitale trekking van onze hoofdprijs, de elektrische MG. Dat gebeurt onder toezicht van een deurwaarder op 4 september. Dan maken we de winnaar bekend, die we ook persoonlijk zullen verwittigen en op 8 september wordt de auto overhandigd.”

Pas scannen

Je hoeft helemaal niks speciaals te doen om deel te nemen aan deze wedstrijd die loopt vanaf 1 juli tot en met 3 september. “Je moet alleen telkens je Toekoer-pas scannen elke keer dat je iets koopt bij de deelnemende handelaars”, aldus Mario. “Deze mooie prijs kunnen we schenken dankzij de uitstekende samenwerking met garage Devisch en Stad Veurne. Alleen het verbruik is voor rekening van de winnaar, voor de verzekering en het onderhoud zorgt Toekoer! Met deze mooie elektrische MG geven we ook het signaal dat we verdergaan op een ecologisch elan. We hebben doelbewust voor deze elektrische auto gekozen. We voeren ook constructieve gesprekken met Stad Veurne om de samenwerking nog meer open te trekken.”