Tine en Alexander openen unieke chocoladeboetiek Nibies: “Tijd om de praline op te waarderen”

Verfijnd, geraffineerd, ambachtelijk en dat alles in de overtreffende trap. Met de komst van Nibies heeft Stasegem zich meteen een plaats in de culinaire chocoladebijbel weten te bemachtigen. “Pralines mogen opnieuw een echt geschenkartikel worden”, glundert het ondernemend duo.

“Een kartje kilo pralines aub!” Wie kan met hand op het hart zeggen dat hij of zij nog nooit op die manier een doosje chocolade heeft gekocht? Decennialang heeft België zich internationaal weten te profileren als het chocoladeland bij uitstek, maar op die profilering kwam sleet te zitten. “Pralines werden meer en meer gewoon dingen die je snel snel opat en waar nog weinig variatie in zat. De traditionele zeevruchten of een paardekopje? Ze liggen uiteindelijk overal.”

Tine Vandenberghe (37) en Alexander Ronsse (44) besloten de praline op te waarderen en begonnen op die manier met hun chocolade-atelier Nibies. “Voor de coronacrisis ben ik een opleiding patisserie gaan volgen en daar zat ook een module in waarbij we pralines maakten. Ik was meteen verkocht en ik vond het waanzinnig cool om te gaan experimenteren met vormen en kleuren. Beetje bij beetje begon ik dan ook een eigen visie op chocolade en pralines te ontwikkelen en kwamen de eerste ‘steentjes’ uit mijn atelier gerold.”

Het is waanzinnig cool om te variëren met kleur en vorm – Alexander Ronsse

Een trompe l’oeil, een product dat er anders uitziet en mensen in verwarring brengt, daarmee wist Nibies zich op de markt te zetten. “Tot het moment dat je erin bijt is het voor veel mensen moeilijk te vatten dat dit een praline is”, lacht het duo. “Velen denken dat het sierstenen, juwelen of zelfs doopsuikertjes zijn, maar het zijn wel degelijk 100 procent ambachtelijke pralines. Om die graad van afwerking te bekomen, is handwerk noodzakelijk. Iedere praline wordt manueel op kleur gebracht waardoor je dus nooit twee dezelfde exemplaren zult hebben. We gaan hier nog verder in en verpakken de pralines ook in een juwelendoosje. Als Belg zijn we trots op onze chocolade en we mogen het best wel opnieuw als een echt geschenk gaan voorstellen. ‘Een kartje kilo’ komen kopen, gaat hier dus moeilijk zijn. Een heerlijk cadeautje dat ook leuk geven is, daarvoor is men bij Nibies aan het juiste adres.”

De pralines ogen als prachtige sierstenen. © CLL

Hoewel de verkoop initieel vanuit hun atelier gebeurde, gestimuleerd door hun website, openen Tine en Alexander dit weekend de deuren van hun eigen winkel. “Een boetiek als het ware, waar mensen de pralines kunnen bekijken, proeven en meteen ook een geschenkdoosje meenemen.”