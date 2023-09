Tijdens Weekend van de Klant zijn de winkels in Roeselare ook open op zondag 1 oktober

“Lekker winkelen? Da’s even Roeselare. Want in Roeselare is klant elke dag koning, maar tijdens het laatste weekend van september toch nog net iets meer”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“Tijdens weekend van de klant winkel je gezellig bij jouw favoriete adresjes in Roeselare. In verschillende winkels en horecazaken word je getrakteerd op een cadeautje, een korting of valt er een andere actie te beleven. De straten worden opgefleurd met leuke straatanimatie. Dankzij de koopzondag op 1 oktober wordt het een extra lang weekend vol winkelplezier.”

In de bloemetjes

De Stad, vzw Shopping en Centrum en Unizo vinden het belangrijk om niet alleen de shoppers, maar ook de ondernemers te verrassen. Zij maken namelijk elke dag het verschil voor hun klanten. Daarom belonen ze 35 handelaars en horeca-ondernemers met de trofee van ‘commerçant met goesting’.

“Waar kan je beter Weekend van de Klant vieren dan in Roeselare: dé shoppingstad bij uitstek in West-Vlaanderen! En dat dankzij onze vele kwalitatieve handels- en horecazaken waar je steeds verwelkomd wordt met een glimlach en een praatje. Onze vriendelijke ondernemers kleuren onze winkelstad”, aldus nog burgemeester Kris Declercq.