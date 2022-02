Tielts ingenieursbureau bouwt nieuwe thuishaven aan station: Kantoor aan het Spoor wordt architecturaal pareltje

In het voorjaar van 2023 wil het ingenieursbureau Abicon naar haar nieuwe thuishaven in de stationsbuurt verhuizen. Kantoor aan het Spoor moet een nagelnieuw en modern kantoorgebouw worden waarbij architectuur en duurzaamheid hand in hand gaan. Een deel van het complex zal als kantoorruimte op de markt gebracht worden, de dakverdieping krijgt dan weer een eventruimte.

Het ingenieursbureau Abicon, geleid door zaakvoerders Dieter De Leersnyder (45) en Bart Verstraete (36), werd in 2007 opgericht en zette de activiteiten van het voormalige Studiebureau Jan De Poortere verder. De onderneming, die twintig mensen in dienst heeft, focust op stabiliteitsstudies van constructies in hout, beton en staal voor de woon-, kantoor- en industriële sector en heeft projecten in heel Vlaanderen lopen.

De huidige thuishaven langs de Marialoopsesteenweg is echter te klein geworden en daarom ging het bedrijf op zoek naar een nieuwe stek. “In Tielt is goeie kantoorruimte evenwel schaars, daarom beslisten we om zelf een nieuw pand op te trekken”, klinkt het. “Samen met Sonar Architecten uit Ruiselede gingen we aan de slag, met ons Kantoor aan het Spoor als resultaat.”

2.600 m² kantoorruimte

De funderingswerken gingen half oktober vorig jaar van start, in de loop van het voorjaar van 2023 wil Abicon zijn intrek nemen in het complex langs de Gruuthusestraat. “Wij nemen de derde verdieping voor onze rekening, de eerste, tweede en gelijkvloerse etage willen we te koop aanbieden en zo andere ondernemingen de kans geven om mee in ons verhaal te stappen.”

Vanop het terras van onze rooftop box zal je een adembenemend zicht over de Tieltse velden hebben

Kantoor aan het Spoor beslaat in totaal 2.600 vierkante meter kantoorruimte, verdeeld over vier verdiepingen. “Per verdieping zijn ruimtes van 90 tot 650 vierkante meter te koop, waarvan de helft op vandaag al aan de man gebracht is.”

© Sonar Architecten

Vooral de zogenaamde rooftop box springt in het oog. “De blikvanger van onze toekomstige thuis”, glimlachen Dieter en Bart. “Vanop het terras van de rooftop box heb je een adembenemend uitzicht over de Tieltse velden. Dit moet de gemeenschappelijke eet- en ontmoetingsruimte worden voor de bedrijven die in het Kantoor aan het Spoor gehuisvest zijn, maar we willen de locatie ook promoten als dé plek om seminaries of bedrijfsevents te organiseren. Op die manier willen we een gezonde dynamiek creëren tussen de ondernemingen die er aan de slag zijn. Het communitygevoel is een van dé sleutelwoorden in dit verhaal.”

Semi-publieke laadpalen

Ook de architectuur van het Kantoor aan het Spoor valt op. “Geen zogenaamde spektakelarchitectuur, wel een gebouw dat in harmonie met de omgeving zal leven. We omschrijven onze toekomstige thuis als een glazen en transparante doos.”

Duurzaamheid is daarbij erg belangrijk. “We kiezen voor de meest recente en state-of-the-art bouwtechnieken: geothermie, er komen 122 zonnepanelen op het dak, we investeren in driedubbel glas, er zal voldoende ruimte zijn voor groenpartijen… Op die manier willen we een zo aangenaam mogelijke werkomgeving realiseren. Voor Abicon, maar ook voor de andere bedrijven die we onder hetzelfde dak met open armen zullen ontvangen.”

Aan het Kantoor aan het Spoor zullen, naast een grote fietsenstalling, ook 58 parkeerplaatsen voorzien worden. “Met voldoende laadinfrastructuur voor elektrische wagens”, benadrukken Dieter en Bart. “Naast één snellaadpaal worden 25 parkeerplaatsen uitgerust met gewone laadpalen. Die zullen trouwens semi-publiek zijn. Na de kantooruren kunnen buurtbewoners van de infrastructuur gebruik maken om hun wagen op onze site op te laden. Op die manier willen we de werkplek van de toekomst mee vorm geven.”

Kandidaat-kopers of -huurder kunnen contact opnemen via kantooraanhetspoor@abicon.be. Info: www.kantooraanhetspoor.be.