Tielts bedrijf produceert per maand 500.000 onderdelen voor zelftests: “Ze zullen nog járen in onze kasten liggen”

Ondertussen hebben we er al allemaal enkele achter de kiezen. Of beter: achter de neusgaten. Zelftesten zijn vaak dé manier om een mogelijke coronabesmetting te detecteren en de kans is groot dat de exemplaren bij jou thuis een Tieltse oorsprong hebben. Bij spuitgietbedrijf Sova-Plastics rollen per maand zo’n half miljoen plastic behuizingen van de band. “Een aantal dat de komende maanden nog zal stijgen”, valt te horen.

We kennen het stilaan allemaal. Je kruipt uit bed met een bonkend hoofd, moet wat hoesten en je neus zit verstopt. In niet-coronatijden is een verkoudheid de logische diagnose, maar in tijden van een pandemie en de zeer besmettelijke omikronvariant is extra voorzichtigheid geen overbodige luxe.

Een zelftest biedt in de meeste gevallen het nodige soelaas om met een gerust gemoed de deur achter je dicht te trekken of – indien je twee streepjes ziet opdoemen – een PCR-test te laten afnemen. De productie van die zelftesten gebeurt gedeeltelijk op West-Vlaamse bodem. Meer bepaald bij Sova-Plastics in Tielt, het spuitgietbedrijf dat zaakvoerder Frank Somers in 1983 als eenmanszaak oprichtte en vandaag zo’n negentigtal mensen in dienst heeft. Ook zijn echtgenote Diana en de kinderen Mathias en Sarah zitten mee aan boord van de onderneming die anno 2022 in tal van sectoren actief is. “Ik ben destijds gestart in een oude, gehuurde landbouwloods, nu beslaan onze gebouwen een oppervlakte van 14.000 vierkante meter”, vertelt Frank Somers.

Hele wereld rond

Sova-Plastics levert op maat gemaakte kunststofonderdelen aan onder andere de automobiel-, landbouw- en verpakkingswereld. “Bloempotten, groentebakken voor op de veiling, voedersystemen voor pluimvee… we produceren het allemaal, telkens met veel aandacht voor de wensen van de klant. Vooral grote series zijn onze specialiteit. Vanaf 100.000 stuks ben je bij ons aan het juiste adres.”

Wat wij hier in Tielt maken, gaat de hele wereld rond

Onder haar klanten steken heel wat multinationals. “Bedrijven die een pak merken onder één dak verzamelen. Denk daarbij onder andere aan grote spelers in huishoudproducten, waarvoor we verpakkingen van wasmachinepods maken en toppers in de drankenindustrie. Voor hen maken we bijvoorbeeld behuizingen van biervaten”, aldus Somers. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan Unilever of AB Inbev. Voor die laatste leveren we onder andere de kunststofonderdelen voor hun Perfect Draft. Eigenlijk is het eenvoudig: wat wij hier in Tielt maken, gaat de hele wereld rond.”

Dé sterkte van Sova-Plastics is dat het bedrijf volgens de meest recente technologieën werkt en al sinds de opstart 39 jaar geleden duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. “We houden onze cirkel zo gesloten mogelijk. Zo weinig mogelijk restafval, het nodige water wordt hergebruikt…”

Elk detail telt

Ook de medische industrie is een belangrijke partner voor Sova-Plastics. “In die wereld hebben we de voorbije vier decennia een mooie reputatie opgebouwd. Zo is ook het zelftestverhaal hier gestart.”

© Wouter Meeus

In mei 2020 werd het Tieltse bedrijf door een Antwerps farmaceutisch bedrijf benaderd met de vraag om de plastic omhulsels van het resultatendoosje van de zelftests te vervaardigen. “Het hele concept was toen ook voor ons volledig nieuw, maar we besloten de uitdaging aan te gaan. Tot dan moest ons land zelftesten uit Azië invoeren, terwijl we die perfect zelf kunnen maken.”

“Na een half jaar vol onderzoek en ontwikkeling konden we eind 2020 de productie opstarten. Daarbij moeten we erg zorgvuldig te werk gaan, want elk detail is van belang. Het technisch vernuft van de behuizing zit aan de binnenzijde, waar verschillende vormen het uitstrijkje op de juiste plek vasthouden. Gebeurt dat niet, dan zal de zelftest niet werken.”

Momenteel rollen er maandelijks een half miljoen behuizingen voor de zelftests van de band in Tielt. “En die gaan opnieuw de hele wereld rond. De opdracht was een enorme uitdaging, maar nu staat het proces volledig op punt. In die mate zelfs dat we van plan zijn om de productie op termijn op te schalen naar één miljoen stuks per maand. Wij gaan ervan uit dat de zelftests nog enkele jaren standaard bij iedereen in het medicijnenkastje zullen liggen. Veel mensen beschouwen het als een soort verzekering, iets wat het ook effectief is. Binnen het kwartier weet je waar je aan toe bent, zonder dat je daarvoor naar de huisarts of apotheek moet trekken.”

Dertig mensen nodig

Bij Sova-Plastics krijgen alle medewerkers gratis zelftests aangeboden, want het bedrijf heeft er alle baat bij dat de werkvloer bemand blijft. “Ook wij kampen met uitval door covid-19”, klinkt het. “In een ideale wereld kunnen hier meteen dertig extra krachten aan de slag om alle aanvragen mee het hoofd te bieden. Zoveel werk ligt er bij ons op de plank. Alleen zijn die mensen niet zo makkelijk te vinden. We hopen dat we op dat vlak dit jaar mooie stappen kunnen zetten. En ondertussen blijven we mee voor voldoende zelftests zorgen. Het doet goed te weten dat we op die manier ons steentje bijdragen aan de strijd tegen corona.”