Tiebrood en Chocolat Nanny ontvluchten werken met pop-upwinkel: “Nog maar de helft van omzet”

Door de werken aan de Guynemerrotonde in Poelkapelle zagen Tiebo Devoogdt en An Parrein van Tiebrood en Chocolat Nanny hun omzet kelderen. Moeder en zoon blijven echter niet bij de pakken zitten en openen vanaf zondag 10 september een pop-upwinkel in het vroegere café De Barriere aan het Canadees monument.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte op 7 augustus de heraanleg van de Guynemerrotonde in Poelkapelle. Het fietspad wordt verplaatst naar de buitenkant van de rotonde. Zo zullen fietsers veilig, afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer door middengeleiders, over het kruispunt kunnen rijden. Het asfalt op de rotonde wordt eveneens vervangen door beton, zodat het wegdek minder snel verslijt en beter tegen zwaar verkeer kan. Het einde van de werken is voorzien tegen 11 november.

Helft omzet

Voor de uitvoering van de werken is de rotonde volledig afgesloten. “Daardoor is er geen passage meer bij ons”, zegt Tiebo Devoogdt van bakkerij Tiebrood. “Ik schat dat we nog maar de helft van onze normale omzet halen. We hebben immers veel klanten die langskomen op weg van of naar hun werk in Ieper of Roeselare.”

Tiebo deelt zijn bakkerij op de hoek van de Brugseweg en de Wallemolenstraat met zijn moeder An Parrein, die er Chocolate Nanny uitbaat. “We zijn nog maar een jaar en een paar maanden open en dan kom je zoiets tegen”, vertelt An. “Zelfs mensen uit Poelkapelle die beloofd hadden dat ze gingen blijven komen, zien we niet meer. Het is ook te begrijpen. Voor onze deur zijn er diepe putten, modder en hekken. Onze ingang bevindt zich immers in de werfzone.”

“We willen de mensen bedienen die ons nu maar moeilijk bereiken”

An en Tiebo lieten echter de moed niet zakken en zochten naar manieren om hun klanten toch nog te kunnen bedienen. “Aanvankelijk wilden we een marktwagen huren en aan de Canadien zetten, slechts een kilometer verderop”, vertelt Tiebo. “Maar toen herinnerden mijn ouders zich dat het vroegere café De Barriere al een tijdje te koop stond. We namen contact op met de eigenaars en kwamen overeen om het pand te huren. Op zondag 10 september gaan we open.”

Pop-upwinkel

De openingsuren van de pop-upwinkel zijn dezelfde als die van de bestaande zaak aan de rotonde, die trouwens ook open blijft. “De mensen die gewend zijn om naar de winkel in Poelkapelle te gaan, kunnen dus nog steeds daar terecht”, zegt Tiebo. “Het is echt de bedoeling om de mensen te bedienen die ons nu moeilijk kunnen bereiken. Het aanbod zal grotendeels hetzelfde zijn: koffiekoeken, brood, pistolets, chocolade, truffels, studentenhaver in zakjes,… Het enige verschil is dat je in Sint-Juliaan niet zal kunnen zitten in de tearoom, zoals dat in Poelkapelle wel het geval is.”

Twee monumenten

De Barriere was vroeger een volkscafé dat uitgebaat werd door Jules Ghyselen en zijn vrouw Adrienne Aernout. Later volgde hun zoon Eugene hen op. “Het café sloot een jaar of acht geleden de deuren”, vertelt An Parrein. “Ik herinner me dat ik er als kind veel geweest ben met mijn vader en mijn grootvader. We vermoeden dan ook dat het voor veel mensen een stuk nostalgie zal zijn om hier weer eens binnen te komen. Velen herinneren zich in elk geval De Barriere zodra we vertellen dat we er een pop-up gaan openen. Het ziet er ook nog precies hetzelfde uit als destijds. De toog staat zelfs nog boven op zolder.”

“Wat ik heel tof vind, is dat onze chocolaterie en bakkerij zich in de schaduw van het Guynemermonument bevindt. Hier in De Barriere zitten we vlak bij het Canadees monument. En dat zijn nu juist de twee monumenten die onlangs gehuldigd werden omwille van hun 100-jarig bestaan”, vervolgt An Parrein. “Er is dus toch een link met het oorlogsverleden. Ik maak ook pralines met de Canadien op. Wie weet kunnen we deze hoek weer leven inblazen, zoals vroeger.”