Thuiszorg Familiezorg viert 75ste verjaardag met concert van Stef Bos voor medewerkers

Thuiszorg Familiezorg viert dit jaar haar 75-jarig jubileum en laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo bood de thuiszorgorganisatie dinsdag aan haar medewerkers en hun familie een exclusieve voorstelling van Stef Bos aan in Kursaal Oostende.

Thuiszorg Familiezorg startte in 1948 op met een groepje vrijwilligers. Vlak na de oorlog hielpen ze in vaak grote jonge gezinnen die het moeilijk hadden.“Intussen telt onze organisatie ruim 2.200 medewerkers, waaronder meer dan 400 vrijwilligers, maar de spirit bleef al die jaren behouden”, stelt Laura Picard, algemeen directeur van Thuiszorg Familiezorg. “Als autonome dienst zijn we er voor iedereen en bieden we een waaier aan zorg en ondersteuning in de thuiszorg aan. Al 75 jaar is de persoons- en gezinsgerichte benadering typerend voor onze werking, met veel respect voor ieders eigenheid en met aandacht voor een warme, evenwaardige samenwerking. Heel bijzonder richten we ons ook op de zorg voor kwetsbare groepen in onze maatschappij. Bijvoorbeeld met initiatieven rond geboorte, de zorg voor kinderen in moeilijke opvoedingssituaties of armoede, zorg voor personen met chronische aandoeningen, voor mensen met dementie en hun familie, palliatieve patiënten…”

Stef Bos

Dat Thuiszorg Familiezorg precies Stef Bos vroeg om op te treden voor haar medewerkers is niet toevallig. In zijn voorstelling ‘Bitterlief’ zijn volgens de organisatie immers heel wat raaklijnen te vinden met de identiteit van Thuiszorg Familiezorg: het belang van authenticiteit, trouw aan je eigen visie en missie, durven vooroplopen en pionieren, steeds weer streven naar verbetering, maar met een milde liefdevolle blik op het onvolmaakte in onszelf en de ander. Laura Picard: “Elke dag geven onze medewerkers het beste van zichzelf om aan anderen wat licht en perspectief te brengen, om mensen in welke toestand ook te bevestigen in hun waardigheid. Niet alleen met woorden, maar ook heel concreet. We hopen dan ook dat ze deze voorstelling mogen ervaren als een stimulans om authentiek en enthousiast hun opdracht verder te zetten, ook al zijn de omstandigheden in de thuiszorg vaak niet evident.”

We zien Stef Bos (tweede van rechts) met het directieteam van Thuiszorg Familiezorg: Christian Devlies (links), Laura Picard en Matthias Lampaert (rechts). © gf

Het werd een bijzondere avond, die Stef Bos en zijn muzikanten merkbaar ook zelf niet onberoerd liet. Ze besloten hun voorstelling zelfs met een applaus vanop het podium, voor alle aanwezigen. “Jullie krijgen nooit applaus”, sprak Stef Bos de aanwezigen toe. “Maar het mooiste op zo’n avond als deze, is dat de dingen op z’n plek vallen. Dat ik jullie voel, dat je mij voelt, dat wij mekaar voelen. Ik besef het dikwijls niet, maar de meeste mensen krijgen het applaus niet dat ze wel verdienen. Dit was een klein, kort applausje, maar recht uit het hart.”