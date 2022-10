Thomas Vandenhouweele van De Kringwinkel Tielt: “Sommige klanten komen hier elke dag”

In de Week van De Kringwinkel was het afgelopen dagen nog net iets drukker dan anders in De Kringwinkel in de Deken Darraslaan. “Het ene moment is drukker dan het andere, maar er is hier altijd wel volk. Sommige mensen komen hier ook gewoon voor het sociaal contact.”

Thomas Vandenhouweele, een Tieltenaar pur sang, is sinds een half jaar aan de slag in De Kringwinkel. Daarvoor werkte hij elf jaar lang in Jeugdhuis Jakkedoe in Desselgem. “Een toffe job die ik met hart en ziel gedaan heb. Het hield me ook jong en ik was ook altijd mee met de nieuwste trends. Maar ik had het gevoel toe te zijn aan iets anders. Ik heb hier gesolliciteerd, maar mocht ik het niet gehaald hebben, dan was ik allicht daar nog aan het werk. Zelf was ik er ook vaak ‘s avonds en in het weekend aanwezig, dat begon wat te wegen op het gezinsleven. Door dicht bij huis aan de slag te zijn heb ik de handen wat meer vrij.”

Werken met jongeren in coronatijden: hoe verliep dat?

“Ik heb geleerd dat die gasten flexibeler zijn dan de oudere generaties. In het begin klaagden ze ook wel eens, maar al snel zochten ze naar oplossingen om toch het jeugdhuis open te kunnen houden.”

Waarom solliciteerde je net bij De Kringwinkel?

“Weet je dat mijn allereerste sollicitatie ooit ook bij De Kringwinkel was? Ik was toen nog heel jong en kende weinig van sociaal werk. Maar ik heb altijd al een connectie gevoeld met de Kringwinkels. Ik ben altijd al fan geweest van het concept. En ik was hier ook klant. Maar uiteraard heb ik hier De Kringwinkel en de mensen pas echter leren kennen door hier te werken. Ik ben hier actief als werkbegeleider/coach. Het is de bedoeling om de mensen die hier komen werken de nodige begeleiding te geven en hen de functie toe te kennen die het best bij hen past. In De Kringwinkel werken we met verschillende statuten. Er zijn mensen die via het OCMW bij ons werken voor een bepaalde periode. Anderen werken vast bij ons, namelijk de mensen met een ‘ticket maatwerk’. Daarnaast zijn er nog wel een aantal statuten. Af en toe komt er ook een werkstraf meehelpen. Mijn collega Julie Nuytten is hier winkelverantwoordelijke en samen hebben we zowat 15 mensen bij ons. Er zijn hier ook diverse taken: van de kassa, over het openhouden van onze ecobar tot mensen die laden en lossen in het magazijn. Wij halen ook goederen op, maar dat gebeurt vanuit Ingelmunster. Daar is het centrale depot waar alle materiaal naar toe gaat en van daaruit naar ons komt.”

Thomas Vandenhouweele snuistert als muziekliefhebber eens tussen de platen van De Kringwinkel. © WMe by Wouter Meeus

Heb je je snel kunnen aanpassen aan je nieuwe job?

“De omgang met de mensen, dat had ik snel in de vingers. Maar er komt ook een administratief luik bij kijken en je moet zorgen dat je daar voor jezelf ook voldoende tijd voor vrijmaakt. Maar het is nu al aardig aan het lukken.”

Het zijn niet bepaald de beste tijden. Krijgen jullie nog voldoende materiaal binnen?

“Met De Kringwinkel Midwest, met centrale standplaats in Ingelmunster en winkels in Torhout, Roeselare, Izegem en Tielt, mogen we niet klagen. We hebben hier nog altijd voldoende materiaal. Maar misschien zullen op termijn de mensen dat zelf te gelde proberen te maken. Want De Kringwinkel betaalt niet voor de goederen die het krijgt.”

Merken jullie dat er meer volk over de vloer komt?

“Het is best wel druk. Je kunt hier voor weinig geld ook heel wat kopen. In onze kledingafdeling hangen vaak heel mooie stukken, daar zijn de mensen tuk op natuurlijk. Maar ook andere afdelingen zijn in trek. Zo zijn er veel mensen nog geïnteresseerd in dvd’s, anderen komen tussen de boeken snuisteren en nog anderen zijn geïnteresseerd in de muziekrayon. Sommige mensen komen hier dagelijks. Of zelfs tot twee keer per dag, omdat in de namiddag nieuwe spullen worden uitgestald. Ze komen ook niet altijd om te kopen, mensen zoeken hier ook sociaal contact. Dat kan in ons ecocafé waar je tegen een democratische prijs wat kan eten of drinken. En misschien krijgen we hier straks nog mensen die hun dag hier komen doorbrengen, hun eigen huisje verwarmen is best wel duur geworden.”

Koop je hier zelf ook nog spulletjes?

“Zeker, al leer je op de duur dat je niet alles naar huis kan meenemen wat je leuk of interessant vindt. Wij als medewerkers kunnen iets kopen, maar het moet wel eerst een dag in de winkel gelegen hebben. Het is niet dat we het aan de kant kunnen houden, de klanten moeten eerst de kans gehad hebben om het aan te kopen.”

Wat deden jullie voor de Week van de Kringwinkel?

“Van een kindercinema tot een tombola. We verkochten ook bier van brouwerij De Poes in onze bar, op andere momenten zijn er geen alcoholische dranken te verkrijgen.”

Je bent ook mede-organisator van het Dreeffestival. Hoe je blik je terug op de editie van afgelopen zomer?

“Heel tevreden. Omdat het dan ook Tieltse Feesten zijn, zijn er sowieso veel mensen op de baan. Maar wij trokken dit jaar ook veel volk. We programmeren vooral bands met potentieel die nog betaalbaar zijn. Het is immers een gratis festival. En met ons netwerk binnen de organisatie kennen we ook heel wat dj’s, zodat het daar ook snor zit. Onze fondsen halen we uit sponsoring en de drankverkoop. En ook op dat vlak mogen terugblikken op een geslaagde editie. En volgend jaar zijn we aan onze vijfde editie toe.”

Wie is Thomas Vandenhouweele