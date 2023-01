Thomas Guillemyn legt eed af als schepen

Gemeenteraadslid Thomas Guillemyn (CD&V) legde op de gemeenteraadszitting de eed af als schepen. Hij vervangt tijdelijk Lynn Callewaert die met moederschapsverlof gaat. Stijn Soetaert zal Thomas vervangen als raadslid.

Thomas Guillemyn (30) is vier jaar gemeenteraadslid en afkomstig uit Stasegem. Hij woont samen met zijn vriendin Laura Coussement en werkt als planner op een technische dienst in Nazareth. Naast schepen van Welzijn, Zorg en Lokaal Mondiaal Beleid zal hij plaatsvervangend voorzitter zijn van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en voorzitter van het Zorgbedrijf in Harelbeke.

“Een schepen vervangen doe je niet zomaar. Lynn heeft bijzonder veel ervaring en kennis. Ik hoop vooral er te kunnen zijn en te luisteren naar de uitdagingen die leven bij de medewerkers en vrijwilligers. Ik denk dan aan de krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende tijden. Er kan niemand ontkennen dat dit weegt op onze mensen. We moeten met de mogelijke kansen die er zijn, hoe klein ook, hierop een antwoord bieden”, aldus de nieuwe schepen.

Jeugdige stem

“Ik ben zeer blij met het vertrouwen en kijk uit naar een leerrijke en boeiende periode. Het is positief voor onze Harelbeekse jongeren dat er in het dagelijkse bestuur een jeugdige stem is. Na slechts vier jaar raadslid is het een grote uitdaging maar de goesting is groot.” Thomas Guillemyn wordt vervangen door Bavikhovenaar Stijn Soetaert, die eerder al raadslid was en nu de eed aflegde. Stijn is een culturele duizendpoot, actief in oudercomité de Wingerd en oud-leiding van Chiro Bavikhove. In zijn vrije tijd is hij gekend als paardenliefhebber en als dj Pulle.

Hannes Byttebier, voorzitter van CD&V Harelbeke, is tevreden. “We hebben binnen onze fractie meerdere geschikte kandidaten om Lynn te vervangen. Raadsleden die zich dagelijks keihard inzetten voor onze Harelbeekse inwoners. Met Thomas willen we onze jongeren in de kijker zetten en kansen geven. Onze schepenen Kathleen Duchi en Francis Pattyn zullen hem wegwijs maken in de vele belangrijke dossiers van onze stad. We wensen Thomas alvast alle succes toe.” (Peter Van Herzeele)