The Lightstore verhuist naar Grote Markt tijdens werken in Jan Mahieustraat in Roeselare

Vanaf volgende week starten de opknapwerken in de Jan Mahieustraat in Roeselare. The Lightstore, een van de zaken in de straat, verhuist gedurende de werken naar de Grote Markt.

The Lightstore verhuist gedurende de werken naar een pand van 800 vierkante meter op de Grote Markt 12, naast Bellis. “Dit wordt een belevingsruimte waar men inspiratie kan opdoen voor verlichting, interieur en techniek. Maar we willen meer. Dit pand is de ideale setting om verschillende segmenten aan bod te laten komen waardoor deze pop-up de locatie is om door te lopen en ideeën op de doen”, vertelt Rik Leenknecht.

“Daarom zoeken we nog geïnteresseerden die hun zaak, hun product of hun concept enkele maanden in de kijker willen zetten op deze toplocatie. Dit kan Techniek of multimedia zijn, meer evengoed zoetigheden, ontspanning, fashion of accessoires. voor info of interesse mag men contact opnemen op 0475 95 60 52 of rik@electromandel.be.”

“Ten slotte bedanken we graag de eigenaar en het stadsbestuur om ons te helpen in de zoektocht voor een geschikt pand en deze voorlopige oplossing tijdens de werken.”