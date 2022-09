The Koi Company wil vanuit hartje West-Vlaanderen uitgroeien tot dé Europese referentie: “We beschouwen elke koi als een van onze kindjes”

De koi mag dan wel de nationale vis van Japan zijn, ook in West-Vlaanderen zijn ze mateloos populair. In Hooglede, pal in het hart van onze provincie, bouwen twee broers aan een wel erg bijzonder verhaal. Met The Koi Company verzorgen en verkopen ze jaarlijks om en bij de 300 premium kois en zijn ze bezig met de volgende fase uit te rollen: het volledig zelf kweken van hun geliefde vissen. “Wij willen de West-Vlaamse koi op de markt brengen”, klinkt het. “Met dezelfde hoge standaarden als in Japan.”

The Koi Company wordt gerund door de broers Joaquin (32) en Nicolas Jonnaert (30). Zij houden er als HR- en real estate-manager bij Turbo’s Hoet en coo van het IT-bedrijf Hypercharge allebei een drukke job op na, maar zo goed als al hun vrije momenten spenderen ze aan hun grote passie: kois.

“Met dank aan onze grootvader Alfred Hoet (oprichter van Turbo’s Hoet in Hooglede, red.). “Als kind gingen we elke maand met onze abuelo – Spaans voor opa – zwemmen en nadien trokken we naar de dierenwinkel, waar we een vis mochten uitkiezen voor in de vijver van onze grootvader. Zo groeide onze interesse in de viswereld.”

In de vijver van Alfred Hoet zwommen ook enkele kois. “Geen exclusieve exemplaren, maar die grote vissen wekten wel onze nieuwsgierigheid. Naarmate we ouder werden, verdiepten we ons in de wondere koiwereld. Bij onze ouders thuis mochten we in een klein vijvertje van hoop en al één vierkante meter onze eerste kois houden, maar dat werd al snel te klein.”

Opa Alfred bood zijn kleinzonen een helpende hand. “In zijn veranda mochten we een Intex-zwembad plaatsen om onze hobby uit te breiden.”

Dat zwembadje maakte al snel plaats voor een groter exemplaar met een nog betere filter en gaandeweg kregen Joaquin en Nicolas de vraag of ze ook kois verkochten. “Abuelo, ondernemer in hart en nieren, zag meteen muziek in het verhaal en moedigde ons aan om onze hobby verder uit te bouwen.”

Indoorvijver

In 2018 zag The Koi Company het levenslicht, een jaar later werd in Hooglede een gebouw neergepoot dat volledig op maat van koiverzorging is gebouwd, inclusief een meterslange indoorvijver. “Sinds 2019 zijn we hier te vinden en kunnen we op volle kracht werken.”

The Koi Company richt zich op het volledige verhaal. “Twee keer per jaar kopen we in Japan een 150-tal kois aan en die laten we bij ons verder opgroeien. Hier krijgen ze de beste zorgen. Wij mikken op het iets duurdere premium-segment, maar bedienen tegelijk een heel brede markt.”

“Bij ons vind je kois voor 300 euro, onze duurste vissen kunnen dan weer rond de 25.000 euro schommelen. Prijs-kwaliteit gaan we altijd voor het allerbeste. Het is ons doel om uit te groeien tot dé referentie in Europa.”

Naast de opgroei en verkoop kan je bij Joaquin en Nicolas ook terecht voor voeding, medicatie, waterverbeterproducten… “Alles wat de echte koifanaat nodig heeft. Wij verkopen niks waar we zelf niet achter staan. Wat hier over de toonbank gaat, gebruiken we ook zelf. En onze lat ligt heel hoog.”

Investering

Joaquin en Nicolas zagen de populariteit van hun favoriete vissen de laatste jaren weer toenemen. “Al zijn kois eigenlijk altijd erg in trek geweest”, valt te horen. “Waarom ze zo geliefd zijn? In eerste instantie omdat ze zo mooi zijn, denk ik. Je kan er blijven naar kijken.”

“Het klopt dat een koi best prijzig is, maar je moet het beschouwen als een investering. Als een koi goed verzorgd wordt, stijgt hij enkel in waarde. Bovendien worden ze ook snel 35 jaar oud. Je kan dus erg lang genieten van je vissen. Elke koi is ook uniek. Als het groeipotentieel, de lichaamsbouw, kleurdiversiteit en het patroon goed zitten, gaat de waarde omhoog.”

© JOKE COUVREUR

The Koi Company werkt ook met een abonnementsformule waarbij klanten hun kois bij Joaquin en Nicolas kunnen laten verzorgen. “Wij stellen onze knowhow ter beschikking om vissen alleen maar beter en mooier te maken.”

“Er kruipt erg veel tijd en energie in, maar het loont. We beschouwen elke koi als een van onze kindjes. We zijn elke dag minstens drie uur met onze vissen bezig en iedere zondag is onze zaak open. Het is stilaan een tweede fulltime job geworden”, glimlachen de broers.

De klanten van The Koi Company komen van heinde en verre. “West-Vlaanderen blijft onze grootste markt, maar ondertussen bedienen we heel België en ook de ons omringende landen vinden vlot de weg naar Hooglede. Alle lagen van de bevolking komen hier over de vloer. Koifanaten vind je overal.”

Eigen eitjes

Vier jaar na de start willen Joaquin en Nicolas opnieuw een versnelling hoger schakelen. “Momenteel zetten we onze eerste stappen in het volledig zelf kweken van kois: van eitjes over pootvisjes tot volwaardige kois die tot één meter lang kunnen worden”, klinkt het ambitieus.

“In 2021 zijn onze eerste eigen vissen ter wereld gekomen en ondertussen verkocht. Ik kan je verzekeren: een beter gevoel bestaat er niet.”

“Nu willen we ons niveau ook op dat vlak verder opkrikken en zo de op en top West-Vlaamse koi in de markt zetten. Volgens dezelfde hoge standaarden die ook in Japan gelden. Dan zou de cirkel helemaal rond zijn.”

Info: www.thekoicompany.com. Ook open op afspraak.