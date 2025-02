Terrest Brewery is West-Vlaamse starter van het jaar: “Bier is niet enkel een mannendrank”

Unizo West-Vlaanderen heeft Valerie Van der Bauwhede en haar onderneming Terrest Brewery tot West-Vlaamse Starter van het Jaar 2024 verkozen. Valerie runt een hoevebrouwerij en staat voor duurzaamheid en korte keten. “Een ambacht is iets écht West-Vlaams. De manier waarop ze haar verhaal bracht en waar ze nu al staat wist ons enorm te bekoren”, zegt Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder van Unizo West-Vlaanderen.

“Dit jaar hadden we een grote instroom aan kwalitatieve starters die streden om de titel. Het was niet zo makkelijk om een winnaar te kiezen uit de verschillende starters”, zegt Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder van Unizo West-Vlaanderen.

Valerie Van der Bauwhede is de drijvende kracht achter Terrest Brewery, een ambachtelijke hoevebrouwerij met een hart voor duurzaamheid en korte keten. “Met een achtergrond in marketing en een zelfverworven expertise in brouwtechnieken, combineert ze vakmanschap met een sterke ondernemersvisie.”

Ambassadeur

“Als West-Vlaamse onderneming wil Terrest Brewery vooral een ambassadeur zijn van de streek, maar ook buiten de regio. Ze exporteert op dit moment al naar landen als Canada, Frankrijk en Italië.”

De Terrest-bieren worden gebrouwen met eigen gerst, geteeld op de rug van de Terrestheuvel

Vijf jaar geleden legde landbouwer Johan Van der Bauwhede zijn tractor even stil en startte een cursus bier brouwen. “Elk weekend sloot Johan zichzelf op in de schuur op de hoeve. Proeven en nog eens proeven om een recept te vinden dat volledig in de lijn lag van zijn smaak. Het gerstenat werd met een klein hartje aan vrienden en familie voorgesteld en na veel enthousiasme geschonken op elke gelegenheid die daartoe uitnodigde.

Taboe doorbreken

Zo vader, zo dochter. Dat dacht Johan toen hij aan zijn pas afgestudeerde dochter vroeg om een grote brouwinstallatie te gaan bekijken. Niet veel later volgde dochter Valerie zelf een brouwcursus. “Bier wordt nog altijd ten onrechte gepercipieerd als een mannendrank”, zegt Valerie.

Ze wil dat taboe doorprikken. “Ik drink persoonlijk graag bittere bieren. Maar ons eerste bier, de Terrest Golden Tripel, is een allemansvriend: fris en mooi uitgebalanceerd. Het bier neigt hoppig, maar is geen IPA. Je proeft volop de kruiden, maar tegelijk niet overdadig.” Het bier wordt gebrouwen met eigen gerst, geteeld op de rug van de Terrest-heuvel.