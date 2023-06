Televic bouwt tweede fabriek in Bulgarije: Izegems bedrijf is technologische wereldtopper

Televic, internationaal leider op vlak van hoogwaardige communicatiesystemen, schakelt opnieuw een versnelling hoger. De Izegemse onderneming neemt in september een tweede productiefaciliteit in Bulgarije in gebruik. “Dit moet ons letterlijk en figuurlijk ademruimte geven om te blijven groeien.”

Communicatiebedrijf Televic draagt al een hele geschiedenis met zich mee. Het werd in 1946 als Televic Electrics opgericht en legde zich aanvankelijk toe op de radio- en toen opkomende televisiemarkt. Sinds eind 1998 wordt Televic gerund door ceo’s Lieven Danneels en Thomas Verstraeten.

“Wij beslisten snel om het internationale pad te bewandelen”, stelt Thomas (57). “We gingen resoluut voor eigen ontwikkeling en productie, vernauwden onze nichemarkten en richtten ons volledig op hoogwaardige kritische communicatiesystemen.”

“Je vindt onze technologie in bijvoorbeeld metrostellen in Shanghai en San Francisco, maar ook bij de NAVO en het Europees parlement”

Nu omhelst Televic vier verschillende afdelingen: rail, conference, healthcare en education. “We beschouwen onszelf als dé communicatie- en informatiespecialist bij uitstek. Ons gamma is erg breed: het gaat van oproepsystemen voor woonzorgcentra en ziekenhuizen over conference- en votingapparatuur tot allesomvattende infosystemen voor de spoorsector. Zo is onze technologie te vinden in bijvoorbeeld metrostellen in Shanghai (China) en San Francisco (VS). Elke dag zien en horen dertig miljoen pendelaars onze producten.”

Ook internationale organisaties als de NAVO en het Europees parlement maken gebruik van de conferencetechnologie van Televic. “Net als instanties in Washington DC en onze eigenste Izegemse gemeenteraad”, knipoogt Thomas. “Op vlak van education zijn we dan weer de referentie voor digitale examinering.”

Innovatie als sleutel

Televic, dat momenteel om en bij de duizend medewerkers in de rangen heeft, zet fors in op innovatie. “We hebben een R&D-afdeling waar ongeveer een derde van al onze mensen aan de slag is”, klinkt het. “Dat bewijst hoe hard we in ons eigen verhaal geloven. Vandaag werken we aan de technologie die binnen vier à vijf jaar ingezet zal worden. Dat vernieuwend karakter is de heartbeat van ons bedrijf.”

“Net als het feit dat we vol voor een verticale integratie gaan: van idee over ontwerp en ontwikkeling tot productie: we doen alles zelf. En we passen ons snel aan. Die no-nonsensementaliteit is ons West-Vlaams accent. Deuredoen, topkwaliteit afleveren en doen wat je belooft. Daarmee willen we de wereld verder veroveren.”

© Kurt Desplenter

De Izegemse vestiging blijft het hoofdkwartier, maar Televic heeft in zo goed als alle windstreken haar vlag geplant. “In Berlijn hebben we een afdeling die zich louter om het rail-verhaal bekommert en in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Washington DC runnen we een verkoopfiliaal.”

“In de Chinese wereldstad Changzhou hebben we een joint venture opgezet en vanuit Shanghai verkopen we in de hele Aziatisch-Pacifische regio. In Sacramento in de Verenigde Staten openden we dan weer tien jaar geleden een productievestiging.”

De eerste internationale stappen werden al in 2000 gezet, met de ingebruikname van een eerste buitenlandse fabriek op een steenworp van het Bulgaarse Plovdiv. “Daar doen we op onze 3.500 vierkante meter grote site de opbouw van onze elektronica en assembleren we alle producten met een stevig volume. Er werken intussen een tweehonderdtal mensen, zij lieten de plek uitgroeien tot een fundamentele factor binnen Televic.”

Blijven werken

In september openen Thomas Verstraeten en Lieven Danneels er een tweede productiefaciliteit. “Op amper enkele honderden meters van onze huidige vestiging bouwen we aan een fabriek van 5.700 vierkante meter om het potentieel van Televic alle kansen te bieden. We zullen er de assemblagelijnen van onze eerste vestiging in onderbrengen. Die zullen we op haar beurt moderniseren en er een nieuwe vernieuwde bestukkingsafdeling in onderbrengen.”

De expansie op Bulgaarse bodem gaat gepaard met een investering van 3 tot 4 miljoen euro en moet Televic letterlijk en figuurlijk ademruimte geven om verder te groeien. “Ieder afgewerkt product blijven we wel naar Izegem halen. Vanuit onze logistieke hub vertrekken die van hieruit over de hele wereld.”

“De komende jaren willen we onze markten verstevigen en uitbreiden. We volgen al 25 jaar dezelfde weg en willen die blijven bewandelen. Een eindpunt stellen we niet voorop. Blijven werken en groeien, maar ons nooit vergalopperen. Dat is onze leuze.”

Televic klokte in 2022 af op een jaaromzet van 160 miljoen euro. De nieuwe site in Bulgarije moet in een eerste fase twintig nieuwe jobs opleveren en daarna organisch aangroeien.