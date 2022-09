Technologiereus Skyline Communications opent in de Balkan nieuw kantoor: “De regio bulkt er van het talent”

Skyline Communications, de West-Vlaamse technologiereus uit Izegem, opent een nieuw kantoor in Bosnië en Herzegovina. De absolute wereldspeler op het vlak van software voor mediabedrijven verankert zich hiermee in een regio die wordt beschouwd als een van de meest opkomende Europese innovatiehubs. Skyline Communications heeft al kantoren in Portugal, Singapore en de Verenigde Staten.

Het hoogtechnologische softwarebedrijf staat al jaren aan de absolute top van de wereld. Dat allemaal dankzij hun DataMiner-software, een uniek platform waarmee grote internationale mediabedrijven zoals Al Jazeera, OneWeb, Sky, HBO en Disney hun volledige technologische infrastructuur kunnen beheren en aansturen.

Zo krijgen operatoren een virtuele kopie van hun hele operatie en kunnen ze, onder andere door artificiële intelligentie, snel reageren wanneer er iets fout dreigt te lopen.

Alle grote media- en telecombedrijven ter wereld gebruiken DataMiner. Om zijn klanten optimaal te kunnen ondersteunen, heeft Skyline over alle continenten heen bijna 400 medewerkers in dienst.

Het huidige team in Bosnië en Herzegovina. © GF

Er zijn kantoren in Lissabon en Aveiro in Portugal, Miami en Singapore, maar het bedrijf is ook permanent aanwezig in Australië, Brazilië, China, Colombia, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Maleisië, Mexico, de Filipijnen, en het Verenigd Koninkrijk. Nu volgt ook Bosnië en Herzegovina.

Technologische hotspot in Zuidoost-Europa

“Het openen van een nieuw bijkomend kantoor in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina, is voor ons een heel logische keuze. De regio is in volle expansie en wordt de nieuwe technologische hotspot van Zuidoost-Europa genoemd”, stelt Frederik Vandenberghe, CFO bij Skyline Communications.

Onder andere Telenet maakt gebruik van het DataMiner-pakket van Skyline Communications. © GF

“Niet alleen grote techbedrijven zoals Microsoft, IBM en Oracle hebben er een uitvalsbasis, ook Al Jazeera, een van onze grootste klanten, heeft er een hub. Dit zorgt er onder meer voor dat er in de Balkan enorm veel talent te vinden is op het gebied van ontwikkelaars en ingenieurs.”

Groeien naar twintig mensen

Het kantoor is te vinden in de Avaz Twist Tower, een iconische wolkenkrabber van 142 meter hoog met een fenomenaal uitzicht over de Bosnische hoofdstad.

De thuishaven in Izegem. © GF

Het kantoor in Sarajevo heeft de ambitie om de komende maanden uit te groeien tot een twintigkoppig team, onder leiding van Dean Muzicka, voormalig Principal Solutions Architect bij Al Jazeera en sinds enkele jaren actief bij Skyline Communications. “Dean is afkomstig uit Bosnië en is daarom ook de geknipte persoon om de opstart en samenwerking met onze andere kantoren in goede banen te leiden”, aldus nog Frederik Vandenberghe.

Verenigde Arabische Emiraten

“Ik ben ontzettend dankbaar voor het vertrouwen en de kans om het nieuwe kantoor te mogen leiden”, benadrukt Dean Muzicka. “Dit sluit aan bij Skylines bedrijfsfilosofie rond groeipotentieel op alle niveaus. Er zijn hier uiterst getalenteerde mensen die een perfecte match zullen vormen met de andere teams, verspreid over de verschillende locaties.”

Naast het nieuwe kantoor in Bosnië en Herzegovina zijn er momenteel ook gesprekken om een extra kantoor in de Verenigde Arabische Emiraten op te starten.