Tattooshop The Cactus is vernieuwd, maar behoudt vertrouwde sfeer en aanpak

Wat ooit begon als een bescheiden onderneming, is uitgegroeid tot een volwaardige piercingstudio van 130 vierkante meter. Na zeven jaar hard werken en een loyale klantenkring opgebouwd te hebben, zet Steven De Moortel (33) samen met zijn vriendin, Vicky, een grote stap vooruit. Met een vernieuwde inrichting en een breder aanbod is The Cactus Bodypiercing klaar voor de toekomst.

Steven De Moortel, geboren in Anderlecht en op zijn vijftiende verhuisd naar Oostende, zette zijn eerste stappen in de piercingwereld bij Studio Cro. Daar werd hij acht jaar geleden begeleid door Caroline ‘Cro’ Van Vooren. “Piercings trokken me als kind al aan. Toen ik met mijn familie naar Oostende verhuisde, ontmoette ik Cro, de eigenares van ‘Lust for Life’ in de Christinastraat. Zij leerde me alles over het vak,” vertelt Steven.

Bijna acht jaar geleden opende hij The Cactus in de Alfons Pieterslaan 60, waar hij met passie en toewijding zijn zaak uitbouwde tot een gevestigde naam in Oostende. “Sommige klanten komen hier al sinds hun tienerjaren. Hen zien opgroeien en steeds terugzien, dat is bijzonder,” zegt hij.

Grotere locatie

De zaak groeide, overleefde de coronaperiode en kreeg vorig jaar de kans om uit te breiden naar een grotere locatie—vlak naast de oude studio. “Drie jaar lang hoopte ik dat deze ruimte beschikbaar zou komen, en een jaar geleden kreeg ik eindelijk groen licht,” vertelt Steven.

Met de uitbreiding verwelkomt The Cactus niet alleen meer klanten, maar ook een nieuwe kracht: Vicky, Stevens vriendin, die een passie vond in permanente make-up. Oorspronkelijk maatschappelijk assistente van opleiding, ontdekte ze haar interesse in wenkbrauwen, eyeliner en lippen. “Ik zocht een nieuwe uitdaging, en toen stelde Steven voor om mee in de zaak te stappen. Na verschillende opleidingen en masterclasses richt ik me nu op permanente make-up,” zegt Vicky.

Persoonlijke aanpak

De vernieuwde studio behoudt de vertrouwde sfeer en persoonlijke aanpak. “We werken enkel op afspraak om kwaliteit te garanderen, maar mensen kunnen altijd binnen springen,” legt Steven uit. “Piercing blijft onze kernactiviteit, maar Vicky’s expertise in permanente make-up is een prachtige toevoeging. We willen geen franchise worden, het persoonlijke contact met onze klanten blijft vooropstaan.”

Hygiëne en comfort zijn voor Steven en Vicky net zo belangrijk als vakmanschap. “We willen dat iedereen zich hier welkom en op zijn gemak voelt,” vult Vicky aan. Met een trouwe klantenkring, een sterk team en een solide reputatie kijken ze vol vertrouwen naar de toekomst. (Zana Bulteel)

Nieuwsgierig? Volg hun avonturen op Facebook en Instagram, of bezoek de vernieuwde studio aan de Alfons Pieterslaan 56 in Oostende.