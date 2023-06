Tatoeëerder Veerle Delecluyse uit Roeselare schildert ook met dank aan corona: “Tattoo is nauwelijks nog taboe”

Veerle Delecluyse, zaakvoerder van tattooshop Skin Culture toonde vorige week voor het eerst haar werk op de internationale tattooconventie Ink-town in Kortrijk. “Ik merk dat ik dankzij het schilderen een betere tatoeëerder ben geworden.”

Kennis van zaken over tekenen, kleuren en schilderen is het minste wat je mag verwachten van jouw tatoeëerder als je in de tattoostoel zit. Veerle Delecluyse van tattooshop Skin Culture in de Noordstraat in Roeselare bewijst dat ze al deze vaardigheden in de vingers heeft en dat met dank aan het penseel, de olieverf en de schildersezel.

“Ik kreeg mijn opleiding als tatoeëerder in Kortrijk en opende mijn eerste shop in Doornik. In 2015 volgde ik de roep van de liefde en kwam naar Roeselare een stad die ik helemaal niet kende. Er waren toen weinig collega’s actief dus gingen we er voor en openden in de Noordstraat in een huurpand onze zaak. Wat later konden we dan dit pand op nummer 76 in de Noordstraat aankopen. We waren meteen verkocht toen we hier binnen wandelden. Het is een knappe en heel ruime art-decowoning in heel goede staat. Ik heb nogal wat plaats nodig. Niet alleen voor de tattooruimte, de stoelen maar ook voor de winkel. En ik doe ook nog piercings en ook daar heb je veel ruimte voor nodig.”

“Ondertussen zijn er in de stad wel wat tattooshops bijgekomen. Dat komt door een aantal populaire televisieprogramma’s maar vooral door het bijna volledig wegvallen van het taboe rond tattoos.”

“We werken tegenwoordig ook veel professioneler dan vroeger. Het is een echte business geworden. Jammer genoeg hebben we nog altijd wat last van het illegaal circuit. Sommigen denken dat je zonder opleiding kan tatoeëren. Wie bij zulke mensen gaat riskeert complicaties, fouten en gezondheidsproblemen. En er is een hoop foute info verspreid vooral in verband met kleurentattoos en de soorten verf die we hiervoor gebruiken.”

Schedels

“Toen corona kwam, was dat heftig. Onze zaak moest meteen dicht. Begrijpelijk natuurlijk want er is onvermijdelijk lichamelijk contact. Gelukkig sta ik mentaal nogal sterk in het leven. Niet gaan bestaat niet. De natuur is de beslissende factor in ons bestaan en dus besliste corona dat we even iets anders zouden moeten doen.”

“Ik heb gestudeerd aan het Sint-Lucas in Gent en heb dus een achtergrond in het kunstmilieu. Tijdens de lockdowns ben ik beginnen schilderen met olieverf. Het was nieuw materiaal voor mij maar ik had meteen een goed gevoel. Het was wel aanpassen. Als je tatoeëert, begint alles bij de klant. Die heeft een plan, een idee hoe het werk er moet uitzien en een tattoo is vooral een illustratief gegeven. Mijn schilderijen zijn heel realistisch. Schedels zijn een terugkerend thema.”

“Acht maanden heb ik niet kunnen tatoeëren. Toen we weer aan slag mochten, merkte ik tot mijn verbazing dat ik dankzij het vele schilderen ook betere tattoos kon zetten. Ik heb dus de ambitie om te blijven schilderen maar het is momenteel weer heel erg druk en realistisch schilderen is een tijdrovende bezigheid.”

“Maar iedereen rondom mij motiveert me wel om toch te blijven schilderen. Onlangs was ik te gast op de internationale tattooconventie Ink-town in Kortrijk en er werd me gevraagd om ook een artwall uit te werken met mijn schilderijen. De reacties waren heel positief. Meteen kon ik twee vliegen in één klap slaan. Mijn schilderijen staan op de kaart én ik kaapte de tweede prijs weg in de categorie ‘best colour tattoo’”, besluit Veerle.

Info: www.skinculture.tattoo.