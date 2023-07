Tatoeëerder Christophe opent pop-up in Madridstraat: “Omzet in Christinastraat met driekwart gedaald ”

Tatoeëerder Christophe zag zijn omzet dalen in de Christinastraat: “Er is geen passage meer. Een pop-up is het enige alternatief en mogelijk verhuizen we zelfs permanent.”

Christophe Scalpicchia runt al sedert 2009 zijn Knuckle Tattoo Shop en is al jaren gevestigd in de Christinastraat. “Vorige zomer waren er grote openbare werken waardoor mijn zaak niet bereikbaar was en opende ik een pop-up in de Madridstraat”, zegt Chris.

Gasexplosie

Daarna zorgde de gasexplosie van 13 oktober voor extra vertraging. Hij heropende eind 2022 als eerste en hoopte dat de klanten zouden terugkeren. “De vaste klanten zijn gebleven maar de passanten zijn weggebleven. Vroeger waren hier vijf terrassen in de buurt en was er veel leven in de buurt. Nu is het hier net een doodlopende straat. Ons deel is nog in ontwikkeling als het gaat om commerce te doen.” En de tatoeëerder merkt het in zijn omzet: “Die is met 75 procent afgenomen. Er zijn geen walk-ins meer van passerende klanten. In de zomer werken we met toeristen en dat is nu volledig stilgevallen.”

Vier gasttatoeëerders

“Elke zomer komen ook gasten bij mij tatoeëren en voor hen was er geen werk meer. Er moest dus een oplossing komen”, luidt het. Chris opende in de Kleine Weststraat, een zijstraat van de Madridstraat, een pop-up waar hij zelf en vier gasttatoeëerders aan de slag zijn. “Daar is er meer passage want het ligt dichter bij de uitgaansbuurt. Als de zomer goed meevalt, overweeg ik zelfs om hier te blijven. In deze buurt kunnen we ook kleine events doen en dat had in de Christinastraat weinig nut. We zitten hier nu al een tweetal weken en het valt zeer goed mee. Iedereen heeft hier werk en we zijn soms tot na middernacht aan het tatoeëren.”

Chris blijft hopen dat de Christinastraat weer opbloeit: “Van zodra er terrassen zijn, zullen ook de passanten terugkeren en dan is er nog een kans voor opleving van de buurt.”

Knuckle Tattoo Pop-up is nog open tot 15 september.