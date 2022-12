Tachtig procent van alle West-Vlaamse ondernemingen wil loonpremie niet toekennen

Als ze zelf mochten beslissen, zou tachtig procent van alle West-Vlaamse ondernemingen de loonpremie niet toekennen. Dat blijkt uit een enquête van Voka West-Vlaanderen. “De concurrentiepositie van onze bedrijven staat sterk onder druk”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “We hebben geen extra premies nodig, wél een mildering van de loonkoststijging.”

De federale regering bereikte recent een akkoord over het loonkader voor de komende twee jaar. Daarin is ook voorzien dat bedrijven die winst realiseren, een loonpremie van 500 tot 750 euro kunnen uitreiken, bovenop de geplande loonindexering.

Het toekennen van de premie en de grootte ervan moeten op sectoraal niveau worden onderhandeld. Bedrijven zijn echter absoluut geen vragende partij om de premies in te voeren. Uit een Voka-enquête blijkt dat tachtig procent van alle West-Vlaame ondernemingen niet achter deze plannen staan.

32 miljard extra loonkost

“De loonkosten zijn nergens in Europa sneller gestegen dan in België”, stelt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “In de periode 2022-2024 zullen de Belgische lonen door de automatische indexering met 21 procent stijgen, wat overeenkomt met een extra loonkost voor de private ondernemingen van 32 miljard euro. De loonpremies tot 750 euro dreigen dat bedrag verder te laten oplopen. Belgische bedrijven zien de loonhandicap op die manier verder toenemen.”

Bedrijven in onze provincie kijken aan tegen een omzetdaling met gemiddeld drie procent in het laatste kwartaal van dit jaar. “Ook volgend jaar wordt een gelijkaardige omzetdaling verwacht. Daarmee wordt het recessiescenario voor de Belgische economie nogmaals bevestigd. De stijgende loonkost is momenteel de belangrijkste belemmering voor de activiteit op dit moment.”

Inkrimping personeel

Ondernemingen nemen maatregelen om de stijgende loonkosten op te vangen. “De investeringsplannen voor de komende twee jaar worden gemiddeld met twaalf procent teruggeschroefd. En een op de drie bedrijven verwacht een inkrimping van de personeelsgroep door te voeren in de komende maanden.”