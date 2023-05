’t Oventje erkend als 100% West-Vlaams streekproducent: “Onze passie en liefde proef je”

‘t Oventje is een van de nieuwe streekproducenten die zich voortaan ‘100% West-Vlaams’ mogen noemen. De bakkerij uit Veurne krijgt die erkenning voor de vriendschapsuiltjes, Veurnse haantjes, Veurnse vlaai en de Boetelingkoeken. “Die authentieke Veurnse specialiteiten mogen niet verloren gaan”, vindt bakkerin Sophie Bevernaegie.

Met het 100% West-Vlaams-kwaliteitslabel erkennen Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Inagro vzw en Unizo West-Vlaanderen hoeve- en streekproducenten die graag samenwerken met andere lokale ondernemers. Hun producten zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt en van onberispelijke kwaliteit.

“Dat zijn nu net de kernwaarden van onze winkel, waar we klassieke, kwaliteitsvolle producten willen aanbieden”, zegt Sophie Bevernaegie (52). Zij nam de bekende bakkerij in de Ooststraat samen met haar man Erwin Bremeesch over in 2008.

Bakker Guido

“Wij waren toen al tien jaar aan de slag als koude bakkerij, maar daar haalde ik te weinig voldoening uit. Daarom besloot ik een driejarige bakkersopleiding te volgen, om zo de kwaliteit zelf in handen te hebben. Nog voor ik die opleiding had afgerond, trokken we onze stoute schoenen aan en stelden we onszelf voor aan bakker Guido Notredame. Die was op dat moment al meer dan veertig jaar actief en was dus bijna fin de carrière, wisten we.”

Doordat ze de voorgevel zouden behouden en ook zijn werkwijze wilden voortzetten, won het koppel zijn vertrouwen. Zo werden zij de zevende generatie die in dit historische pand – sinds 1756! – aan de slag is als bakker. “Guido vertrouwde ons niet alleen zijn recepten toe, maar schonk ons ook zijn oude bakvormen”, zegt Sophie.

“Guido vertrouwde ons zijn recepten toe en schonk ons ook zijn oude bakvormen”

Vijftien jaar later – en twee jaar na zijn overlijden – werken ze hier nog steeds naar de geest van die legendarische voorganger. “We hebben onze eigen twist gegeven aan de recepten van de broden en koeken, maar de fond hebben we bewust behouden. Dat betekent ook dat we met pure grondstoffen werken, op ambachtelijke wijze. De eieren en boerenboter komen van lokale leveranciers en ook de weinige machines die we hebben, zijn bij voorkeur West-Vlaams”, verklaart ze de nieuwe erkenning.

Die manier van werken wordt ook gewaardeerd door de klanten. “We hebben een trouw cliënteel – onder wie Guido zijn vrouw – maar ook veel toeristen vinden de weg naar onze bakkerij. Zij staan hier dikwijls met een toeristische brochure in hun handen te vragen naar onze vriendschapsuiltjes, de haantjes of de Boetelingkoeken, of ze willen de Veurnse vlaai met appelen proeven in onze koffiehoek”, vertelt Sophie.

Leuke verhalen

Het is nu net voor die streekproducten, die allemaal door de vorige bakker bedacht zijn, dat zij de erkenning aanvroeg. “Van al deze lekkernijen hebben wij de recepturen en de stempels identiek behouden zoals Guido die ons gaf, omdat we vinden dat dit zo hoort. Daar hangen trouwens ook leuke verhalen aan vast, die wij graag in stand willen houden. Dat maakt deze streekproducten gegeerd, zodat het echte troeven zijn voor ons en de stad”, vindt ze.

Boetprocessie

Zo kwamen de vriendschapsuiltjes er na de verbroedering van Veurne met het Duitse Rösrath. “Die worden dikwijls gekocht als bedanking of als souvenir”, weet Sophie. “Het haantje verwijst dan weer naar de oogstfeesten die hier vorige eeuw plaatsvonden en waarbij een haan op de wandelstok van de priester zat. De Boetelingkoeken tot slot maken we alleen in de zomermaanden, in de aanloop naar de Boetprocessie. Ook die gaan dan als zoete broodjes over onze toonbank en worden vooral door toeristen gekocht.”

Op hun beurt willen Sophie en Erwin de recepten en hun verhalen later graag doorgeven aan iemand die daar even veel respect voor draagt, om zo Guido’s wens verder uit te dragen.

“Onze dochter kneedt, draait en bakt ook, maar weliswaar keramiek en geen brood”, wijst Sophie naar het koffieservies. “En onze zoon werkte als grafisch ontwerper onze huisstijl uit. Lokaler kan dus niet!”

Geen opvolging

“Opvolging binnen onze familie zit er helaas niet in, al is dat nog niet meteen aan de orde. Wij willen op deze ambachtelijke manier – met veel handwerk – blijven voortdoen zolang we kunnen, zonder compromissen. Daaruit halen wij onze werktrots en die passie en liefde proef je in onze producten!”, besluit Sophie.