Supra Bazar is de beste speelgoedwinkel van het land: “Dit zijn ónze Michelinsterren”

Supra Bazar mag zich in de categorie speelgoed & games een jaar lang De Beste Winkelketen van België noemen. Een erkenning die op de hoofdzetel in Gullegem flink wat voldoening losweekt. “Dit zijn onze Michelinsterren.”

De beste op vlak van speelgoed & games. Dat Supra Bazar een dergelijke titel binnenhaalt op een prestigieuze wedstrijd als De Beste Winkelketen van België, is de verdienste van de om en bij de 250 medewerkers van de multiwinkelketen, zegt e-commercemanager Simon Verbaeys (37).

“We zijn de enige regionale speler die in de prijzen gevallen is”, klinkt het trots. “We kunnen onze voet zetten naast grote nationale ketens én onze klanten een zo breed en compleet mogelijk aanbod serveren.”

Supra Bazar werd in 1964 door vlashandelaar Marcel Vanhalst als Stock Americain opgericht, maar het concept groeide snel. Vandaag zijn er naast de hoofdzetel in de Wevelgemse deelgemeente Gullegem nog vestigingen in Tielt, Harelbeke, Hulste en Lievegem en beslaat de totale winkelruimte meer dan 50.000 vierkante meter.

© JOKE COUVREUR

“Daar bieden we zo’n 500.000 verschillende producten aan, waarvan de helft ook online. Met kwaliteit en betaalbaarheid als sleutelwoorden. Bij ons vind je alles op het juiste moment van het jaar en tegen de juiste prijs. We hebben alles onder één dak: van een woonafdeling over doe-het-zelf en dierenbenodigdheden tot een enorme speelgoedafdeling.”

Steunpilaar

“Al snel na de start 59 jaar geleden werd het eerste speelgoed aan het gamma toegevoegd. Nu speelt het een niet te onderschatten factor in het succes van ons verhaal. Onze speelgoedafdeling draait het hele jaar door op volle toeren, met Sinterklaas, Kerstmis en Pasen als traditionele piekmomenten.”

Dat Supra Bazar een mooie reputatie heeft, blijkt ook uit het feit dat grote producenten als Lego, Hasbro en Mattel de keten persoonlijk kennen.

“Wij kopen rechtstreeks bij hen aan. Onze service op maat, waarbij we de klanten en hun kroost altijd centraal stellen, wordt ook door hen geapprecieerd. We beschouwen deze erkenning dan ook als een eer, want het zijn de mensen die hier over de vloer komen, die ons richting winst hebben gestemd. We beschouwen dit als onze Michelinsterren. Die zullen we dan ook met een brede glimlach aan de gevel hangen.”