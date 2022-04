Sunday bouwt nieuw hoofdkwartier in Beveren: “Onze thuis ligt definitief hier”

Tegen februari 2023 wil Sunday haar intrek nemen in een nagelnieuw gebouw aan het Krommebeekpark in Beveren. De site moet hét kloppende hart van het bedrijf worden.

Sunday, dat tot september 2021 nog Merchandise Essentials heette, ontwerpt, produceert én verstuurt gepersonaliseerde kledingstukken voor hun klanten en heeft zichzelf als missie gesteld om zogenaamde company fashion minstens even hip te maken als reguliere kledij.

Het bedrijf werd in 2015 door de huidige zaakvoerders Steven Callens (32) en Niels Vandecasteele (31) opgericht. “We gingen van start aan de keukentafel van Stevens ouders en vier jaar geleden verhuisden we naar onze huidige stek in Hof Ter Weze”, legt het duo uit. “We waren met een team van vier mensen toen we het 650 vierkante meter grote pand betrokken, ondertussen telt ons bedrijf meer dan 50 krachten en hebben we kantoren in Amsterdam, Dublin, Berlijn en Lodz in Polen. Een verhuizing drong zich steeds meer op.”

Sunday werkt vandaag voor klanten als Google, Facebook, Zalando, TikTok, Showpad, Duvel, Nestlé en is in ruim 45 landen actief.

Ruimte voor tachtig mensen

Drie jaar geleden kocht Sunday een lap grond op de ambachtelijke zone aan het Krommebeekpark in Beveren aan. “Daar willen we tegen februari 2023 onze nieuwe thuis in gebruik nemen.”

Die wordt dubbel zo groot en zal tachtig werkplaatsen tellen. “We zullen er initieel met een 25-tal medewerkers starten, maar er is dus ruimte om te groeien”, glimlachen Niels en Steven. “Het wordt niet alleen een moderne en aangename werkplek, we zullen er ook een experience center inrichten waar onze (inter)nationale klanten zich helemaal kunnen onderdompelen in de Sunday-wereld. Ze zullen er onze producten kunnen ontdekken en onze vibe ervaren. Vergelijk het met een flagship-store in New York City, maar dan in Roeselare.”

Verankerd in Roeselare

De keuze om in Roeselare te blijven, is erg bewust. “Hier ligt de oorsprong van ons bedrijf en we hebben altijd de steun van het stadsbestuur en de hele stad zelf gevoeld. Nu verankeren we ons hier definitief.”

Iets wat ook burgemeester Kris Declercq alleen maar kan toejuichen. “We moeten trots zijn op bedrijven zoals Sunday. Zij ademen RSL en dragen mee onze waarden en troeven uit. Sunday is een stijlbedrijf: ze maken mensen en merken sterker. Daar doe ik mijn hoed voor af.”

Het nieuwe kantoorgebouw is ontworpen door het Roeselaarse architectenbureau Vandamme-Vandepitte en wordt gebouwd Vulsteke Bedrijfsgebouwen uit Kortemark. Een 75 meter lange plint zal de kantoorruimte met de loods verbinden en voor mooie vergezichten vanuit het gebouw zorgen. Rondom de nieuwe thuis van Sunday komt heel wat groen.