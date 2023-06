Stuw- en sluiscomplex en dienstgebouw in Sint-Baafs-Vijve officieel ingehuldigd: “Evolueren naar binnenvaart op maat”

Met de officiële opening van het stuw- en sluiscomplex in Sint-Baafs-Vijve werd het laatste grote werk van het Seine Scheldeproject in Vlaanderen afgerond. De sluis is al eventjes open, maar een officiële opening was er nog niet. Dit werd dinsdagnamiddag rechtgezet.

Op dinsdag 20 juni werd een belangrijke mijlpaal in het project Seine Schelde Vlaanderen bereikt: de officiële inhuldiging van het nieuwe stuw-sluiscomplex en dienstgebouw langs de Leie in Sint- Baafs-Vijve. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, EU-coördinator van NS-MED Péter Balázs, burgemeester van Wielsbeke Jan Stevens, voorzitter Koen Anciaux en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv kwamen de opening bijwonen.

Internationale binnenvaartproject

De Vlaamse Waterweg nv heeft in Sint-Baafs-Vijve een nieuwe sluis gebouwd, een stuw gerenoveerd, een dienstgebouw gerealiseerd én een vispassage aangelegd. Deze werken zijn een onderdeel van de Leiewerken die kaderen in het internationale binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. “Het doel van dit project is nog steeds om van de binnenvaart een waardig en concurrentieel sterk alternatief te maken voor goederentransport via de weg”, aldus professor dr. Péter Balázs, EU-coördinator.

“Dat vergt aanpassingen van diverse Europese waterwegen, ook hier in Vlaanderen”, vult Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters aan. “Zo wordt de Leie aangepast om in de toekomst binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers te laten varen van onze Vlaamse havens tot Parijs. Dergelijke binnenschepen halen per vracht 220 vrachtwagens van de weg. Dit helpt ons niet alleen om het Vlaamse fileprobleem te bestrijden, maar ook om Europese duurzaamheidsdoelstellingen te halen door de modal shift te stimuleren.”

Toegankelijker voor grotere schepen

De sluis in Sint-Baafs-Vijve ligt langs de Leie, waar het kanaal Roeselare-Leie en de rivier samenvloeien en daarmee een belangrijk traject voor goederenvervoer via het water vormt. Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv: “Met deze nieuwe sluis van 16 meter breed en 280 meter lang maakten we hier de Leie toegankelijker voor grotere schepen. Al werd er bij de aanpassingswerken ook rekening gehouden met kleinere schepen en waterbesparing door middendeuren te voorzien en een opdeling in twee kleinere kolken te maken. Zo evolueren we steeds meer naar een binnenvaart op maat.”

Nieuwe kaaimuren én een insteekdok

Op de plaats van de oude, te kleine sluis werden inmiddels ook nieuwe kaaimuren én een insteekdok gebouwd. “In het dok kunnen schippers aanmeren, overnachten, gebruikmaken van walstroom en laden en lossen”, vult Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan. “Met het insteekdok en de nieuwe kaaimuren breiden we de overslagcapaciteit hier sterk uit en geven we bedrijven in de buurt bovendien een extra duwtje in de rug om samen met ons de modal shift te realiseren.”

Renovatie van de stuw en bouw vispassage

Ook de stuw in Sint-Baafs-Vijve was verouderd en werd daarom gerenoveerd. Zo werd de elektromechanische uitrusting van de stuw vervangen. De portiek van de stuw werd compleet vernieuwd en kreeg een hedendaagse look. De gevelbekleding van de nieuwe portiek sluit aan bij de gevelbekleding van het nieuwe dienstgebouw, waardoor een mooi esthetisch geheel ontstaat. “Met de renovatie van de stuw en de bouw van een nieuwe vispassage zet De Vlaamse Waterweg nv niet alleen in op de binnenvaart, maar ook op rivierherstel, duurzame waterbeheersing en multifunctionaliteit van de Leie”, voegt voorzitter Koen Anciaux toe.

Tegen het einde van de zomer is ook de renovatie van de stuw en de bouw van de vispassage afgerond. Gelijktijdig met de verbeteringen voor de binnenvaart werd er ook aan rivierherstel gedaan.

De bouw van een nieuw stuw-sluiscomplex en een vispassage is geen sinecure. “Het indrukwekkende bouwwerk is het resultaat van een goede planning en afstemming tussen alle betrokkenen. Minder file, minder uitstoot, betere waterveiligheid en ecologisch herstel van de Leie zijn het resultaat. Het bijhorende kostenplaatje van 70 miljoen euro is niet min, maar de investering in de toekomst van de binnenvaart levert ons op lange termijn heel wat op”, besluit minister Peeters.

Morgen, woensdag 21 juni, krijgt ook de buurt de kans om de inhuldiging van het stuw-sluiscomplex en het dienstgebouw -en daarmee het officiële einde van de werken- te vieren.