Studie werpt blik op shoppen in Roeselare: tevreden over aanbod, al missen jongeren kleine boetieks en extra groen

Studenten Communicatie van hogeschool Howest hebben op vraag van Unizo een studie gemaakt over het shoppinggebeuren in Roeselare. Ze organiseerden een vox pop ofwel een bevraging in de Roeselaarse winkelstraten en vergeleken de resultaten met drie andere centrumsteden: Kortrijk, Gent en Mechelen.

Over het algemeen is men zeer tevreden over het winkelaanbod in Roeselare maar is er de vraag naar meer variatie in het winkelaanbod. Vooral kleine boetieks en betaalbare kledingwinkels zoals Zara, Bershka, Mango, Pull & Bear of Stradivarius komen vaak terug.

Jonge shoppers wensen dan meer groene en gezellige plekjes in het winkelgebied zelf. Even uitrusten op banken in een klein beetje groen, in koffiebars, lunchbars of hippe restaurants staat hoog op het verlanglijstje als die maar ‘insta worthy’ zijn. Ook een overdekt winkelcentrum in het shoppinggebied komt vaak terug. Vreemd want met Galerij De Meester is er in het begin van de Ooststraat een overdekte winkelgalerij waar toch vaak winkelpanden vrij zijn. Of zou men de idee van een overdekt laatste deel van de Ooststraat opnieuw op tafel leggen?

Wat de bereikbaarheid van het shopping gebied betreft, is de meerderheid van de geïnterviewden best tevreden. Met het station op het einde van de belangrijkste winkelstraat, met veel centrumparkings én met de mogelijkheid om van kortparkeren te genieten voor de winkels kan men inderdaad niet klagen. Dat laatste komt uiteraard ook terug bij de vraag om de Ooststraat volledig autovrij te maken. Hierbij zijn de meningen verdeeld. Moeilijk leveren voor de leveranciers en het wegvallen van parkeerplaatsen dichtbij zorgen voor de negatieve input terwijl een ontspannen winkelsfeer en wandelcomfort (bv. met een buggy) vooropstaan bij de voorstanders. Een mogelijk compromis waarbij de Ooststraat tot ’s middags bereikbaar blijft voor wagens en pas in de namiddag volledig autovrij is, zou een oplossing kunnen zijn.