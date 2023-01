Student Robbe (22) pakt uit met alcoholvrij bier Nulleke: “De helft van de voorraad ging al de deur uit”

Robbe Cossement (22) is student entrepreneurship aan Hogeschool VIVES in Kortrijk. Samen met vijf collega-studenten bedacht Robbe het alcoholvrije bier Nulleke. Het bier is fruitvol van smaak en wordt geschonken in een herbruikbare beker, om de ecologische voetafdruk ervan zo laag mogelijk te houden. De slogan van CEO Robbe Cossement luid dan ook: “Wie nulleke drinkt, rijdt wel!”

Drinken en rijden gaan niet samen. Maar vanaf nu zou daar wel eens verandering in kunnen komen, gezien student entrepreneurship Robbe Cossement uit Kuurne en samen met vijf collega’s van de VIVES Hogeschool onlangs uitpakten met Nulleke, een alcoholvrij bier met een fruitvolle smaak. “Toen we een minionderneming moesten opstarten als bachelorproef was het eigenlijk niet zo lang zoeken om een geschikt product te vinden”, vertelt CEO Robbe Cossement van Nulleke. “Op regelmatige basis halen ongevallen die gerelateerd zijn aan alcohol het nieuws. Meteen voor ons team reden genoeg om een denktank op te starten die ons uiteindelijk bracht bij alcoholvrij bier, waarop wij op zoek gingen naar een brouwerij waarmee we in zee konden gaan. De brouwerij vonden we in Heule, gezien Eutropius Brewery meteen potentieel zag in ons project. Tijdens een bezoek aan de brouwerij werd gretig gedebatteerd over de smaak die we wilden geven aan ons Nulleke en over de hoeveelheid alcoholvrijbier die er gebotteld moest worden. Eens daarmee klaar kon de productie van ons geesteskindje van start gaan.”

Bob-campagne

Robbe en zijn vijf collega-studenten kozen ervoor om in totaal 1200 liter van hun alcoholvrij bier te laten brouwen, meteen goed voor 3600 flesjes van 33 centiliter. “Aanvankelijk hadden wij gedacht dat Nulleke het perfecte product was om ook door de bob-campagne te laten promoten”, gaat Robbe verder. “Maar ondanks ons voorstel kwam er vanuit de bob-campagne zelf geen respons op ons idee. Waar we Nulleke openbaar verkopen zorgen we er ook voor dat geïnteresseerden eens kunnen aanvoelen hoe het is om dronken te zijn. Via een VR-bril proberen we dan ook zo goed als mogelijk dergelijke toestand na te bootsen? gezien onze leuze is “Don’t drink and drive”, maar met ons Nulleke is dat nu eigenlijk een beetje achterhaald (lacht). Ook de verkoop van ons alcoholvrij biertje dat een kenmerkende citrussmaak heeft, loopt heel goed.”

Ook de verkoop van ons alcoholvrij biertje dat een kenmerkende citrussmaak heeft, loopt heel goed

“De helft van onze voorraad ging al de deur uit en we mochten zelfs al enkele telefoontjes ontvangen van bedrijven en drankencentrales die interesse toonden in ons bier. Zelfs uit Nederland kwam reeds respons!”

Wie het alcoholvrijbier van Robbe Cossement, Lauralyn Feryn, Quinten Braem, Sarah Perdu, Marie Carrette en Louise Leon eens zelf wil proeven kan Nullekes bestellen via www.nulleke.be. (BRU)