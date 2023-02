Strijd om talent

Het nieuws dat het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en az West in Veurne een associatie zullen vormen en wensen toe te treden tot eenzelfde netwerk van ziekenhuizen, kwam enigszins uit de lucht gevallen.

AZ West maakt immers samen met zeven andere ziekenhuizen deel uit van het KOM-netwerk (Kust, Ommeland, Meetjesland). Jan Yperman sloot zich dan weer aan bij TRIaz (Sint-Andries Tielt en AZ Delta Roeselare).

Toch zochten en vonden de twee ziekenhuizen uit de Westhoek elkaar, naar eigen zeggen vanuit de overtuiging van de maatschappelijke meerwaarde voor de autonome verankering en toegankelijkheid van de zorg in de Westhoek. De bedoeling is niet alleen om samen het zorgaanbod in de Westhoek verder te bestendigen en uit te bouwen, maar ook de aantrekkelijkheid van de beide ziekenhuizen te vergroten voor de patiënten, maar vooral voor nieuwe artsen en medewerkers.

“De braindrain uit de Westhoek bezorgt lokale politici al decennialang kopbrekens”

Net als in veel andere sectoren heerst er immers schaarste in de zorgsector, niet in het minst op het vlak van personeel. Artsen en verpleegkundigen zijn dun bezaaid en dan is de perifere ligging van de Westhoek geen voordeel. De braindrain uit onze regio bezorgt lokale politici al decennialang kopbrekens. Alle brainstormsessies en promotiecampagnes ten spijt lijkt niemand de oplossing te vinden. De wanhoop is zo groot dat men met boutades als ‘the war for talent’ al in oorlogstermen begint te denken.

Dan zit er niet veel ander op dan de handen in elkaar te slaan, moeten ze in de ziekenhuizen van Ieper en Veurne gedacht hebben. Een schaalvergroting biedt immers mogelijkheden tot diepere subspecialisatie en zodoende meer mogelijkheden om aantrekkelijke jobs voor artsen en ander medisch personeel aan te bieden. Of het vruchten afwerpt zal de tijd moeten uitwijzen, maar het is alvast een stap in de goede richting en eentje waar andere regionale actoren zoals ondernemingen of pakweg de huisvestingsmaatschappijen misschien een les kunnen uit trekken.