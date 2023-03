Steven Vermeersch opent visspeciaalzaak P.E.T. in Koekelare

Steven Vermeersch (42) heeft in de Ichtegemstraat 8 zijn visspeciaalzaak P.E.T. geopend. Die letters staan voor Passie, Eer en Trots, want Stevens motto is: hoogwaardige producten aan de klanten aanbieden, zowel verse vis als zelfgemaakte gerechten.

Steven heeft de passie voor de viscommercie van zijn ouders, die al tientallen jaren een goed draaiende viswinkel runnen in Ichtegem, waar hij is opgegroeid. “Ik droom al lang van een eigen visspeciaalzaak en toen dit pand hier in de Ichtegemstraat te huur stond, was de tijd rijp voor een eigen winkel”, zegt hij.

Steven legt de lat hoog, als het om kwaliteit gaat. De vis die bij P.E.T. in de vitrine ligt heeft hij zelf beoordeeld en gekocht: “Drie keer per week ga ik naar de visveiling in Oostende en Zeebrugge, op jacht naar de mooiste vis. En de garnalen koop ik op de veiling in Nieuwpoort. Ook hygiëne draag ik hoog in het vaandel. Ons doel is de mensen gelukkig maken met onze dagverse producten. En we willen onze klanten ook elke week iets nieuws aanbieden.”

Het P.E.T.-team bestaat uit zaakvoerder Steven en drie personeelsleden. De winkel is voorlopig elke dag open van 8.30 tot 18 uur. Een sluitingsdag moet nog bepaald worden. (EV)