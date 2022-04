Steven Callens uit Roeselare is West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar

Steven Callens co-founder van het Roeselaarse Sunday is de winnaar van de prestigieuze titel ‘Jonge West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar’, die jaarlijks wordt uitgereikt door JCI West-Vlaanderen.

Vier finalisten streden nog om de felbegeerde award. Een professionele jury onder leiding van Alexander Vanlerberghe (Aqualex) koos met unanimiteit van stemmen voor de CEO van textielbedrijf Sunday. Daarmee stoot deze West-Vlaamse winnaar door naar de finale in juni van de JCI Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar. De organisatie is er alvast van overtuigd dat Steven een kans maakt om ook daar de Vlaamse prijs in de wacht te slepen.

Sunday helpt bedrijven om van hun stakeholders (medewerkers, klanten, partners,,…) echte ambassadeurs te maken door middel van sustainable company fashion. Steven Callens en Niels Vandecasteele begonnen eind 2015 Sunday vanuit de living van zijn ouders, vandaag werken ze met meer dan 50 zeer gemotiveerde en getalenteerde mensen die nu bedrijfsmode ontwerpen en creëren voor merken zoals Google, Facebook, Zalando, TikTok, Showpad, Duvel, Nestlé, … in meer dan 45 landen!

Uniek productaanbod

Van fashion design (creatief & technisch ontwerp) tot productie, software, fulfilment en consulting, Sunday biedt het hele process van A tot Z. “Wat wij doen gaat over onze klanten, niet over ons. Het is onze taak om onze klanten en hun bedrijf te begrijpen. We gaan dus voornamelijk ontwikkelingen doen op vraag en op maat van de klant”, zegt Callens. “Dit zorgt ervoor dat het productaanbod steeds unieker wordt en dit in andere landen en sectoren ook kan doorgetrokken worden, gezien alle branding steeds uniek is per klant. Daarnaast steken we ook veel effort in de ontwikkeling van duurzame, ecologische materialen voor onze kledij. Future proof te werk gaan is de énige manier voor Sunday.”

Verschillende vestigingen

Vandaag heeft Sunday naast zijn hoofdkantoor in Roeselare, ook al eigen vestigingen in Nederland, Duitsland, Ierland en Polen. De ambities van het bedrijf zijn groot en ze blijven dan ook inzetten op groei. Hun nieuwe hoofdkantoor in het bedrijvenpark Krommebeek in Roeselare wordt een echt belevingscentrum en moet hierin dan ook gaan helpen.

Eind 2021 werd hetzelfde bedrijf ook al uitgeroepen tot de snelste West-Vlaamse groeier in de 2021 Technology Fast 50 van consultancy group Deloitte, de lijst van 50 snelst groeiende technologiebedrijven in België. Sunday had de prijs te danken aan hun eigen ontwikkeld SaaS-platform: Sunday Wardrobe™ en een sterke omzetgroei van maar liefst 333% in de afgelopen 3 jaar. Het platform maakt het super eenvoudig om kleding te stockeren, te verwerken en te verzenden naar werknemers, klanten of andere belangrijke stakeholders.