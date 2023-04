Steve Van den Kerkhof, de voormalige ceo van Plopsa, blijft aan de slag in de pretparkwereld

Vier weken geleden werd Steve Van den Kerkhof door Studio 100 aan de deur gezet als ceo van de pretparkengroep achter Plopsaland, nadat een intern rapport enkele getuigenissen in de media over hem had bevestigd. Als ceo zou hij een enorme werkdruk hebben opgelegd aan zijn personeel. En op vergaderingen sprong hij op een tirannieke, agressieve manier met werknemers om. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis

Van den Kerkhof werkte ook al enkele jaren als bestuurder bij het Nederlandse bedrijf Momentum Leisure, dat Europese pretparken bouwt. Daar blijft hij aan de slag, zo bevestigt het bedrijf. ‘Voor ons is Steve op de eerste plaats een mens, mét rechten. Het is voor ons nodig dat hij blijft.’

Er is een band tussen Momentum Leisure en Studio 100: de twee groepen bezitten samen de aandelen achter twee Poolse pretparken. Daarnaast kochten de Nederlanders een licentie om figuurtjes als Maja de Bij in hun pretparken te mogen gebruiken. ‘Studio 100 en Plopsa zijn gerespecteerde partners, maar zijn een ander bedrijf. Hun besluit om te stoppen met Steve is geheel aan hen.’

Van den Kerkhof zou bij de Nederlanders aan de slag zijn als bestuurder van een themapark-vennootschap. ‘Dat is geen voltijdse baan’, zegt Momentum Leisure. Hij heeft geen dagelijks contact met het personeel. ‘Ik hoop dat Steve, Hans Bourlon en Gert Verhulst met elkaar zullen praten’, zegt Martijn van Rheenen, de ceo van Momentum Leisure. ‘Er zijn wonden te helen, dat staat vast. Maar dat helen kan ook mét Steve.’