Steve Rousseau leidt een van succesvolste bedrijven in Kortrijk:“In de politiek? Dat kan, maar dan wellicht niet bij Vooruit”

Markenaar Steve Rousseau (50) geniet in de verste verte niet de bekendheid van zijn (half)broer en populair politicus Conner, maar is wel een succesverhaal aan het schrijven dat velen hem benijden. Vijftien jaar geleden richtte hij bijna in zijn eentje House of Talents op, een HR-dienstengroep die is uitgegroeid tot een onderneming met 4.500 medewerkers.

Steve Rousseau ontvangt ons in het Kortrijk Business Park waar de maatschappelijke zetel gevestigd is van zijn geesteskind. House of Talents bezet de hele vierde verdieping waar de meer dan honderd medewerkers al eens een balletje kunnen slaan op het padelveld met dakterras naast de kantoren. Fun, fun, fun, het is bijna even belangrijk als hard werken in deze onderneming, zo blijkt. Maak kennis met de man achter een van de grote succesverhalen van Kortrijk.

Je bent ooit als loketbediende begonnen bij een bank en runt nu een van de topbedrijven van Kortrijk. Bestaat daar een toverformule voor?

“Ik denk vooral dat ik er goed in ben om me te omringen met talentvolle mensen. Daardoor kan House of Talents in al zijn geledingen blijven groeien. Uiteindelijk ben ik wel de CEO, de man die de finale beslissingen neemt, maar we zijn op meer dan twintig plaatsen actief in België en Nederland en dan is het van het grootste belang dat ook daar sterke mensen aan het roer staan.”

Jullie gaan voor andere bedrijven op zoek naar talentvolle medewerkers. Is dat een business waar nog veel groei in zit?

“Dat is zeker het geval. We hebben nu al een goede dekkingsgraad in België en in Nederland, maar kijken ook verder. Zo hebben we pas een eerste bedrijf overgenomen in Duitsland, actief in de zorgsector. Dat moet de start zijn van een verdere groei daar, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland. Op iets langere termijn hoop ik een pan-Europees netwerk te kunnen uitbouwen. In andere Europese landen hebben ze ook knelpuntberoepen waar wij in ons land en bij onze noorderburen al vijftien jaar lang oplossingen voor zoeken.”

Je wil ook jaarlijks een groei van ten minste 20 procent. Dat is een scherpe ambitie.

“Ja en bovendien heb ik het over een groei van twintig procent, los van de overnames die we doen. We slagen daar ook elk jaar opnieuw in en dat ondanks de financiële crisis kort na onze start, de Eurocrisis, de Brexit, covid en nu de oorlog in Oekraïne. Bedrijven werken op dit ogenblik niet in het meest gunstige klimaat maar ik ga ook voor 2023 uit van een groei van minstens twintig procent.”

Ik had Conner eerder al gewaarschuwd dat zijn politieke tegenstrevers er alles aan zouden doen om hem van zijn sokkel te halen

Je komt uit een socialistisch nest. Waar vindt een kind dan inspiratie om ondernemer te worden?

“Correctie, het was een donkerrood nest. (lacht) Toen ik tegen mijn vader zei dat ik zelfstandige wilde worden, kwam ik net niet op de brandstapel terecht. Voor alle duidelijkheid, ik heb een prima relatie met hem en iedereen in de familie gunt me het succes. Maar om op de vraag terug te komen. Inspiratie heb ik toen gevonden bij wijlen mijn oom Carlos Delrue die prima zaken deed in Kortrijk als importeur en verkoper van brandblusapparaten.”

Ook met je halfbroer Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit, schiet je goed op. Hij zit nu in het oog van de storm. Hoe ga je daar mee om?

“Ik probeer hem daarin bij te staan. We zien elkaar regelmatig en praten uitgebreid en zonder remmingen over allerlei thema’s. Ik had Conner eerder al gewaarschuwd dat zijn politieke tegenstrevers er alles aan zouden doen om hem van zijn sokkel te halen. Het snel groeiende succes van Vooruit waarvoor hij gezorgd heeft, steekt velen de ogen uit. Het is goed dat hij zijn coming-out gedaan heeft.”

Ondernemers behoren traditioneel niet tot het kiespubliek van een socialistische partij. Ben je in gewetensnood in het stemhokje?

“Eerst en vooral kan ik niet op Conner stemmen omdat hij in een andere kieskring actief is (in Oost-Vlaanderen, red), maar ik ben volgend jaar wel van plan om federaal en Vlaams op Vooruit te stemmen, als dat de vraag is. Die partij heeft veel goede ideeën en is ook niet tegen ondernemers. Conner speelt ook een belangrijke rol in dat vernieuwde verhaal. Ik merk ook bij collega-ondernemers enige sympathie voor hem.”

Stel je jezelf ooit verkiesbaar?

“Dat sluit ik niet uit op het lokale niveau, maar dat zal niet voor volgend jaar zijn. Of ik me dan bij de socialisten verkiesbaar ga stellen? Neen dat denk ik niet. Ik weet nog niet bij welke partij dat dan wel zal zijn.”

Wie is Steve Rousseau?