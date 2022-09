Sterke prijsstijging op komst van afvalintercommunale Imog voor Zuid-West-Vlaanderen: “Overleg is nog volop bezig”

Uit het eerste begrotingsontwerp van afvalintercommunale Imog voor Zuid-West-Vlaanderen blijkt dat de huisvuilophaling en -verwerking ongeveer 4 miljoen euro extra zou kosten. De elf betrokken gemeenten reageren onthutst en vinden het absurd. Imog zal met de gemeenten in verder gesprek gaan om tot een overeenkomst te komen.

“Dat Imog zich moet aanpassen aan de hogere energieprijzen en verloning kunnen we begrijpen. Dat moeten wij nu ook doen. Maar dat de rekening verdrievoudigt? Dat valt niet te begrijpen”, vertelt Alain Top, burgemeester van Harelbeke (Vooruit). “Wij hebben onmiddellijk gevraagd aan Imog om dit voorstel te herbekijken, want dit ontwerp is voor ons onhaalbaar en onbetaalbaar”, vult Francis Benoit, burgemeester van Kuurne (CD&V) aan.

Volgens Imog zal dit eerste begrotingsontwerp nog aangepast worden, maar klopt het inderdaad dat de prijzen sowieso wat zullen stijgen. “De eerste informatieronde is gebeurd en daarmee gaan we nu verder aan de slag. Hoe dan ook worden wij net als andere sectoren geconfronteerd met stijgende prijzen van energie, gas, brandstof en loonkosten. En ook de kosten van de ophaling van het afval veranderen”, vertelt Koen Delie, woordvoerder van Imog.

Een van de onderaannemers voor de huisvuilophaling, die wegvalt en vervangen wordt, zou de grootste reden van de prijsstijging zijn. “De offerte van de nieuwe onderaannemer is veel te hoog en dat maakt de optelsom net zo zwaar. Op langere termijn moeten we bekijken of we de huisvuilophaling niet zelf kunnen regelen samen met de gemeenten binnen de zone van Imog zonder onderaannemers”, gaat Benoit verder.

Voor stad Kortrijk zou die prijsstijging in het nieuwe voorstel van Imog minder fel zijn dan bij de andere gemeenten en steden van Zuid-West-Vlaanderen.” Wij regelen zelf de ophaling van het afval op ons grondgebied”, zegt schepen van Financiën, Kelly Detavernier (N-VA).“Dat is dus een kost, die wij ook zelf dragen en niet bij Imog ligt, zoals in de andere gemeenten. Wij voelen die sterke prijsstijging door een wissel in onderaannemers voor de ophaling niet echt. Maar dat neemt niet weg dat ook voor ons de uiteindelijke prijs verhoogt en we dat we dit zullen moeten aanpassen in onze budgetten.”

Imog zal met de gemeentebesturen in verder overleg gaan. “We merken dat de burgemeesters bezorgd zijn en we begrijpen dat. Maar het debat loopt nog, er is nog niets afgeklopt”, besluit Delie.“Samen met Imog en de andere gemeenten willen we samenzitten om te kijken waar er in de begroting nog bespaard kan worden”, stelt Top.

“Maar dat zal nog wat tijd en werk kosten”, laat Gino Devogelaere, burgemeester van Anzegem (Samen Eén) weten. “Gisteren zaten we de hele dag samen met Imog voor onderhandelingen, maar ik vrees dat het voorlopig nog niet veel opbrengt.” Volgens Benoit zijn er zeker nog mogelijkheden om de kosten te drukken. “Binnen een begroting kan je altijd budgetten verschuiven, bepaalde zaken en investeringen uitstellen of misschien zelfs reserves aanwenden. Hopelijk komt er binnenkort een beter en meer haalbaar voorstel uit de bus.”