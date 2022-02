Stéphanie opent eigen kapperszaak in nieuw bedrijvenpark: “Heb bewust gekozen voor lounge-achtige sfeer”

Na 14 jaar als kapster in loondienst had Stéphanie Vanrenterghem nood aan een nieuwe uitdaging. Die kwam er met een eigen zaak, in de nieuwe kmo-zone aan de Eikenlaan in Waregem. “Ook de projectontwikkelaar vond het eerst een gek idee.”

Sinds deze week kunnen mannen voor een knip- en scheerbeurt terecht bij een gloednieuwe Waregemse kapperszaak. Na een carrière van veertien jaar zei Stéphanie Vanrenterghem (32) het bekende Huis van de Kappers aan de Damweg onlangs vaarwel, om zelf een zaak uit de grond te stampen. “Het was zeker geen vertrek met slaande deuren, want ik heb er altijd heel graag gewerkt”, vertelt ze. “Maar sinds de geboorte van mijn zoontje, die nu twee jaar is, speelde ik met het idee om op een dag de stap te wagen. En nu ben ik gesprongen.”

van negatief naar positief

Die nieuwe uitdaging vond Stéphanie dichter dan ze verwacht had. In september vorig jaar opende ondernemer Willy Naessens een klein bedrijvenpark aan de Eikenlaan, pal tegenover Stéphanies woning. “Pas op, ik was daar eerst helemaal niet blij mee, want deze grond was vroeger een weide. Maar ik heb iets negatiefs omgevormd tot iets positiefs”, zegt Stéphanie, die meteen ging aankloppen bij de projectontwikkelaar. “Daar waren ze eerst verrast, maar ze raakten snel overtuigd. Vandaag is er nog iemand langsgekomen van Willy Naessens’ team om foto’s te nemen van het eindresultaat.”

Biertje

Barbière is een moderne zaak geworden, waar mannen én kinderen tot 12 jaar welkom zijn. “Ik heb bewust gekozen voor een lounge-achtige sfeer, want ik vind het belangrijk dat mijn klanten hier tot rust kunnen komen. Het dagelijks leven is al zo gejaagd, dus laat een kappersbezoek dan een moment van relaxatie zijn. Tijdens hun afspraak bied ik mijn klanten ook altijd een koffietje, een frisdrankje of een biertje aan. Het eerste is altijd op mijn kosten.”

“Ik vind het belangrijk dat mijn klanten hier tot rust kunnen komen” – Stéphanie Vanrenterghem

Behalve op zondag en maandag kan je dagelijks bij Barbière terecht vanaf 8 uur, op zaterdag al vanaf 7.30 uur ’s morgens. “Op dinsdag en donderdag zijn er laatavondopeningen tot 20 uur. Ideaal om na het werk nog even langs te komen voor een knip- of scheerbeurt”, zegt Stéphanie, die met een online reserveringssysteem werkt. Een afspraak maken kan simpel via de website (barbiere.optios.net) of indien nodig telefonisch (0476/75 63 94). (PNW)