Stefaan Vanoplynes uit Ieper komt met commerciële versie van werpspel Leeuwentoren

Stefaan Vanoplynes (35), de uitvinder van werpspel Leeuwentoren, brengt een nieuwe commerciële versie op de markt. Het aanvankelijke spel was immers veel te duur om te verkopen. Vanoplynes moest echter richting China om een producent voor zijn buitenspel te vinden. “Maar na 3 jaar hard werken is het eindelijk zover: het eerste Belgische buitenspel is klaar om verkocht te worden in de winkel.”

De naam van het spel verwijst naar de Leeuwentoren die te vinden is op de vestingen van Ieper. Stefaan Vanoplynes startte een crowdfunding op en produceerde daarmee de eerste exemplaren van zijn houten werpspel. Ondertussen vond het de weg over heel Vlaanderen, Nederland en zelfs verder.

Stefaan droomde ervan zijn spel in de winkel te krijgen. “Voor de originele versie hield ik met niets rekening, met gewicht noch met de vorm. Commercieel gezien was het veel te duur.” De leraar zocht eerst in Europa een producent, maar vond niemand die het spel in rubberhout kon fabriceren.

Rubberhout

“Ik kon overgaan naar den of een andere houtsoort, maar dat is niet zo geschikt. Rubberhout is veerkrachtiger, behoud zijn kwaliteit en splintert veel minder dan ander hout. Ideaal voor een werpspel dus”, aldus Stefaan. Met een contact in Vietnam kwam de man in China terecht. “Na veel nachtelijke onderhandelingen en het laten maken van verschillende prototypes is het me uiteindelijk gelukt om een mooi eindproduct op de markt te brengen.”

Vanoplynes bestelde 2.000 stuks in China. “Het was niet de bedoeling om er zoveel aan te kopen, maar inmiddels is de prijs van het transport maal zeven in vergelijking met 3 jaar geleden. Ook de houtprijs is inmiddels fel gestegen. Het was financieel het voordeligst om een volle container te bestellen.”

Boompjes

Leeuwentoren bestond aanvankelijk uit 28 speelstukken, maar Stefaan haalde er voor zijn nieuwe versie 8 stukken uit. “In de commerciële editie is er nog altijd sprake van de Leeuwentoren die wordt beschermd door 2 soldaten. Ook het eiland blijft behouden met 4 soldaten. Op de soldaten werd een logo van Ieper aangebracht, wat de link met onze stad nog een beetje sterker maakt.”

Ook het ecologisch aspect is belangrijk voor Stefaan. Per verkocht spel plant ik een boompje. Op die manier geef ik iets terug aan de natuur. De doelstelling van Ieper is deze legislatuur is 100.000 bomen te planten en ik zou graag daarvan graag 1 procent op mij nemen.” Tot 1 april is het spel nog te koop voor 49.95 euro, daarna kost het 59.95 euro. Leeuwentoren is te koop bij de Ieperse dienst van toerisme, bij Chez Marie, in de winkel Papyro en via de website van de maker www.Leeuwentoren.be

(CM)