Steeds meer studenten zijn ook ondernemers

West-Vlaanderen telt vandaag 1.095 student-zelfstandigen, een toename met liefst 56 procent in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit cijfers die Vlaamse parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

De toename is een positieve tendens, vindt Brecht Warnez, die het belang van onderwijs in ondernemerschap benadrukt. “Scholen moeten ondersteund worden in het realiseren van ondernemerschapsdoelen, om zo ondernemende scholen te creëren. Er is een nieuw actieplan nodig voor ondernemend onderwijs. Iets wat minister Ben Weyts vorig jaar al beloofd heeft, maar het blijft wachten op concrete actie.”

Unieke positie

Binnen hogeschool Vives wordt al langer op het ondernemerschap bij studenten ingezet. “Het is en blijft een unieke positie”, zegt Matthias Malfrère, directeur onderzoek en valorisatie.

“Sinds zeven jaar krijgen we ook steun van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen, red.) om inspirerende activiteiten te organiseren. We hebben ook een loketfunctie en proberen ondernemende studenten zoveel mogelijk te faciliteren.”

Goed op je cv

Opvallend is dat mannen (61 procent) vaker dan vrouwen (39 procent) de status van student-ondernemer verwerven. Ondernemen als student kan Matthias enkel maar aanraden, zegt hij.

“Het staat ten eerste zeer goed op je cv. Je leert je skills in de ‘echte’ wereld ontwikkelen, maar kan tegelijk terugvallen op een veilig kader. Zo moet je jonger dan 25 zijn en minstens 27 studiepunten volgen om het statuut te kunnen verkrijgen. Tegelijk draag je ook werkelijk iets bij aan de maatschappij.”

“We zien twee profielen: studenten die hun schouders onder een start-up willen zetten en willen opschalen en jongeren die een dienstverlenende activiteit aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan webontwikkelaars of fotografen. Maar bij ons zijn ook de fundamenten gelegd van Get Driven, dat studenten inzet als privéchauffeurs en intussen in het hele land actief is.”