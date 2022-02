STAS in Waregem is ‘Factory of the Future’

Zes Belgische bedrijven kregen donderdag de titel van ‘Factory of the Future’. Eén daarvan is STAS uit Waregem, constructeur van vrachtwagentrailers. Zij werden geprezen door hun duurzaam, digitaal en efficiënt beleid. “De kers op de taart.”

Al drie generaties lang is STAS een bekende naam in de wereld van vrachtwagentrailers. Ze ontwerpen en ontwikkelen de zogenaamde kippers en zelflossers, dat ze naar twintig landen exporteren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Waregem, telt zo’n 250 werknemers. Nadat eerder al de afdeling in Doornik de titel Factory of the Future kreeg, werd die prijs niet alleen verlengd, maar valt nu ook het hoofdkantoor in de prijzen.

Het gaat om een initiatief van de technologiefederatie Agoria en Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie. Concreet zetten ze met Factories of the Future bedrijven in de verf die investeren in digitalisering, slimme processen en producten. Creativiteit en duurzaamheid staan daarbij voorop.

Recycleerbaar

“Het duurzame verhaal is bij ons vooral merkbaar in het materiaal dat we gebruiken”, weet Kevin Sablain, process engineer bij STAS. “Alle trailers zijn voor 95 procent recycleerbaar, omdat we meer gebruik maken van aluminium. Dat is ook lichter, waardoor er meer gewicht kan vervoerd worden en de CO²-uitstoot verminderd wordt.” Daarnaast installeerde het bedrijf ook zonnepanelen die één derde van alle gebruikte elektriciteit vervangen door groene energie. “Ook digitalisering is een belangrijk aspect. Zo zitten we in de laatste fase van een computersysteem waar de configuratie door de klant sterk geautomatiseerd wordt. Concreet wordt bij de configuratie automatisch een lijst van materialen samengesteld en meteen ook besteld. Dat zorgt ervoor dat we veel papierwerk achterwege kunnen laten. Ook de werkinstrumenten zijn steeds vaker tablets. Er wordt ook gewerkt aan een state of the art robotlijn.”

Investeren

“Een laatste maar niet onbelangrijk aspect is de investering in onze mensen. Het is geen toeval dat we recent het Top Employer-certificaat kregen. We betrekken onze medewerkers in ons verhaal, door hen mee de regels laten opstellen. Er is ook dagelijks een teammeeting, en ook bij de bedienden wordt in teams gewerkt, waardoor we veel sneller op de hoogte zijn van wat er bijvoorbeeld op de markt leeft. We hebben met Squadron ook een intern consultingbedrijf. De award Factory of the Future was voor ons nooit een doel op zich. Het is vooral een bevestiging dat het duurzame traject dat we al een tijdje uitstippelen, ook effectief oplevert. Voor ons is dit de kers op de taart.” Opvallend: het levert ook effectief economisch op. De gelauwerde bedrijven zijn één voor één sneller gegroeid qua productiviteit, omzet en jobs dan de rest van de maakindustrie zo blijkt.