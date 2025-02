Vluchten TUI vertrekken donderdag vanop buitenlandse luchthavens, terugkerende vluchten uitgesteld

De luchthaven van Oostende blijft donderdag gesloten. De reden? Het luchtruim gaat dicht tot 22.15 uur door de nationale vakbondsstaking. Reizigers van TUI kunnen echter wel vertrekken vanop alternatieve luchthavens in het buitenland. Terugkerende vluchten worden dan weer uitgesteld.

Tussen 6.45 uur en 22.15 uur kan geen enkel vliegtuig landen of opstijgen vanop eender welke Belgische luchthaven door de nationale vakbondstaking. TUI vliegt al jaren vanop de Oostendse luchthaven naar verschillende bestemmingen in Spanje, Turkije, Egypte en Italië. Wie voor 6.45 uur gepland staat, kan gewoon vertrekken. Voor andere passagiers wordt een alternatief voorzien.

Eindhoven, Amsterdam en Düsseldorf

“We hebben een aantal vluchten verplaatst naar na 22.15 uur”, vertelt woordvoerder bij TUI Piet Demeyere. “Dat gaat dan over de terugvluchten naar Oostende. Wat de vertrekkende vluchten betreft, wordt er uitgeweken naar buitenlandse luchthavens zoals Eindhoven, Amsterdam en Düsseldorf. Mensen kunnen dus wel degelijk op reis vertrekken, maar dat zal dan via een andere luchthaven zijn. Alle passagiers zijn verwittigd over de aangepaste situatie.”

TUI voorziet transfers vanuit Oostende richting de andere luchthavens.