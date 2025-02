VIDEO – West-Vlaamse betogers nemen de trein naar Brussel: “Mensen zullen nog beter gaan beseffen wat er écht in het regeerakkoord staat”

Donderdagmorgen stapten betogers van de christelijke vakbond ACV in Ieper de trein op naar Brussel, om er deze keer deel te nemen aan de massabetoging van de drie grote vakbonden tegen de plannen van de nieuwe federale regering.

“Wij zijn totaal niet akkoord met wat de regering ons oplegt op het vlak van pensioenen en loonvorming”, zegt vakbondsman Stefaan Williams van ACV. “De komende weken zullen mensen nog beter gaan beseffen wat er écht in het regeerakkoord staat, waardoor ook nog veel meer mensen zich zullen laten horen.”

Stefaan Williams is al meer dan 40 jaar vakbondsman voor ACV bij weefmachinebouwer Picanol, een van de grootste bedrijven van Ieper dat al meer dan anderhalf jaar met tijdelijke werkloosheid kampt en een dal in de wereldmarkt. Williams is ook al jarenlang lid van CD&V en zetelt momenteel in de gemeenteraad voor Team Ieper, waar CD&V deel van uitmaakt. Opvallend: CD&V maakt ook deel uit van de nieuwe federale regering, waartegen Williams vandaag dus betoogt. “Op het nationale niveau kan ik me soms niet vinden in de standpunten van mijn partij”, zegt hij nog over. (TP/MB)