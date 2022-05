Veerdienst in Oostende ligt stil door staking

Door de actiedag bij de openbare diensten is de dienstverlening van de veerdiensten sinds dinsdagochtend verstoord. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

De veerdienst in Oostende is stilgevallen. “Die zou om 10.30 uur worden heropgestart, maar of dat lukt is nog onduidelijk”, zegt Francis Verreth van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. “De veerdienst in Antwerpen tussen Linkeroever en het Steen zal vandaag tot 15.00 uur werken, daarna niet meer.”

Nog deze namiddag om 13.30 uur zal de veerdienst aan Langerbrugge, aan het kanaal Gent-Terneuzen, stilvallen. En de veerdiensten Bazel-Hemiksem (Schelde) en Kruibeke-Hoboken (Schelde) varen niet tot woensdagochtend.