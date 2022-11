Veel hinder bij post in West-Vlaanderen door staking in verdeelcentra: “Hinder zal tot eind deze week voelbaar zijn”

Woensdagvoormiddag was er in West-Vlaanderen veel hinder met de bedeling van de post door de staking bij het verdeelcentrum in Gent. “De vrachtwagens met de post konden deze ochtend niet vertrekken naar de lokale postkantoren”, zegt Bruno Derveaux, secretaris van post van ACOD. In totaal zullen 80 procent van de abonnees hun krant ontvangen, worden de helft van de geplande pakjes bedeeld en zullen er slechts 20 procent van de normale portie brievenpost in de brievenbus terecht komen. Door nog eventuele acties tot woensdagnacht laat kan de hinder nog tot het einde van de week aanslepen.

Op woensdag 9 november voeren de vakbonden actie voor meer koopkracht bij de werknemers. In verschillende sectoren wordt de actiedag anders ingevuld, gaande van staking tot alternatieve acties. Bij de post hadden ze wat lichte hinder verwacht door eventuele stakingen bij de verdeelcentra in Brussel of Gent. Maar woensdagochtend was de hinder bij de postbedeling in West-Vlaanderen heel wat groter dan gedacht.

“Bij de lokale postkantoren staken 3 op de 10 werknemers, maar het grootste probleem zit bij de aanvoer van het sorteercentrum in Gent”

De eerste acties aan de sorteercentra startten al in de nacht van dinsdag 8 november op woensdag. “Bij de lokale postkantoren staken 3 op de 10 werknemers, dus we hadden verwacht dat we de hinder wel baas konden. Maar het grootste probleem zit bij de aanvoer van de centra. Daar was het heel wat erger en konden er bijna geen vrachtwagens met hun lading vertrekken”, zegt Bruno Derveaux, secretaris van post van ACOD.

Normaal krijgen abonnees via Bpost hun krant voor 7.30 uur in de brievenbus. “Vandaag was dat dus niet het geval. Rond de middag zal ongeveer 80 procent van de abonnees hun krant ontvangen hebben. Ook de pakjesverdeling is erg verstoord. Vandaag worden maar de helft van de geplande pakjes uitgereikt. En bij de brievenpost is het nog erger, daar zal er slechts 20 procent van de normale brievenpost bedeeld worden. Het is ook heel erg afhankelijk van regio tot regio. Oostrozebeke werd zo goed als volledig bedeeld, maar in Harelbeke gebeurde maar 1 op de 3 rondes.”

Hinder tot eind deze week

Normaal loopt de actiedag woensdagavond rond 22 uur ten einde. “Maar we verwachten dat de staking in het sorteercentrum in Gent nog veel langer kan uitlopen en dat ze komende nacht nog de postbedeling voor donderdag zullen verstoren. Vandaag voeren we actie voor meer koopkracht, maar als er nog andere dingen zijn die mislopen in een bedrijf gebruiken werknemers, die vaak als extra redenen om te staken. Het zal wellicht dus niet lukken om donderdag alle schade in te halen. De gevolgen zullen nog tot eind deze week en misschien zelfs begin volgende week voelbaar zijn”, besluit Derveaux.