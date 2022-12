Vakbondsmilitanten vragen aandacht voor noden in zorgsector

ACV-Puls voerde actie in onder meer de Sint-Jozefskliniek in Izegem en het centrum voor psychiatrie en psychotherapie Sint-Jozef Pittem. De vakbondsmilitanten boden wafels en soep aan en vestigden tegelijk de aandacht op de noden in de zorgsector.

Gaan stakerspiket maar een vreedzame actie: dat is wat ACV-Puls ondernam in de Sint-Jozefskliniek in Izegem en het centrum voor psychiatrie en psychotherapie Sint-Jozef Pittem. De vakbondsmensen deelden wafels, soep en ook pamfletten uit aan collega’s, bezoekers en patiënten. “Dat het ooit leuker werken was in de sector is een flink understatement… Besparing na besparing, onderfinanciering, onhoudbare werkdruk en hierbovenop een flink personeelstekort op veel plaatsen: tijd om een krachtig signaal te geven als werknemers dus”, was te horen bij de deelnemers.

“In veel non-profitsectoren staat het water aan de lippen. Werknemers zijn op van het vele en flexibele werken en het aanbod voor zorg of hulp komt onder druk.” Volgens de bonden komen de personeelsleden zo in een vicieuze cirkel terecht. “De huidige toestand leidt tot meer ziekte en burn-outs bij het personeel.”

Beroep terug aantrekkelijk maken

Met de actie vandaag willen de militanten de nood nog eens lokaal in de kijker zetten en ook oproepen voor de nationale betoging op dinsdag 31 januari in Brussel, waar dan richting federale en Vlaamse regering gekeken wordt. ACV Puls hoopt dat het echter zover niet moet komen en minister Vandenbroucke tot onderhandelingen overgaat.

“De politici kunnen en mogen de problemen in onze sectoren niet negeren. Er is nu nood aan bijkomende investeringen en een duidelijk plan voor de toekomst. Om te zorgen voor betere loon- en werkvoorwaarden, meer personeel, meer aanbod en kwaliteit voor iedereen zijn nieuwe meerjarenakkoorden nodig met vooruitgang op korte en lange termijn. Er dringen zich initiatieven op om zorgberoepen terug aantrekkelijk, boeiend en uitdagend te maken om de collega’s aan boord te houden en een leuke job te garanderen.” Volgens ACV Puls gaat het om een verderzetting van het actieplan dat eerder dit jaar werd opgestart. (MI)