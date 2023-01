Vakbonden organiseren alternatieve nieuwjaarsreceptie in Oostende voor meer bescherming van lokale personeelsleden

Op 9 januari organiseren de drie overheidsvakbonden, ACOD, ACV en VSOA een alternatieve nieuwjaarsreceptie in Oostende, vlak voor de receptie van het stadsbestuur zelf. Ze zullen klinken op een eerlijk personeelsbeleid en een correct sociaal overleg. Daarmee willen ze protesteren tegen enkele beslissingen van de Vlaamse Overheid, die het gemeentepersoneel in een kwetsbare positie brengen. De vakbonden zijn ook bezorgd om de specifieke situatie in Oostende door de personeelsbesparing en de toekomst van het Serruysziekenhuis.

De drie vakbonden Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD), Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) organiseren maandag 9 januari om 13 uur een alternatieve nieuwjaarsreceptie in Oostende. “Het afgelopen jaar heeft de Vlaamse Overheid twee beslissingen gemaakt, waarbij ambtenaren en lokale personeelsleden in een kwetsbare positie kunnen terecht komen”, zegt Willy Van Den Berghe, federaal secretaris van ACOD Lokale en Regionale Besturen.

Beslissingen Vlaamse Overheid

“Ambtenaren moeten onafhankelijk kunnen werken, los van de politieke macht. En op lokaal niveau staan die twee vaak dicht bij elkaar. Daarom vonden wij dat de statutaire ambtenaren een betere bescherming verdienden. Maar de Vlaamse Overheid heeft net beslist om de weinige bescherming, die ze hadden te schrappen. Nu kunnen statutaire ambtenaren zomaar op straat gezet worden. Als bijvoorbeeld de provincies afgeschaft zouden worden, is dat personeel niet meer beschermd en kunnen ze ontslagen worden.”

De tweede verandering van de Vlaamse Overheid gaat over de regeling van de personeelsleden van de lokale besturen. “Vroeger lagen er allerlei regels, zoals verloning, verlof, werkwijzen, voorwaarden voor de job vast op Vlaams niveau. Dan moesten de lokale besturen zorgen dat ze aan die maatregelen voldeden. Nu heeft de Vlaamse Overheid beslist om die regels volledig los te laten en over te laten aan de lokale besturen. Dat wil zeggen dat de lokale besturen autonoom kunnen beslissen over allerlei regels en dat ze bijvoorbeeld andere loonschalen kunnen gebruiken. Ze moeten alleen nog maar aan de Europese minima voldoen. Zo kunnen wij de personeelsleden van lokale besturen niet meer helpen vanop Vlaams niveau en zal er concurrentie ontstaan tussen de ambtenaren”, legt Van Den Berghe uit.

“We hebben begrip dat de lokale besturen op bepaalde vlakken versoepeling van de regels vroege, zoals voor het aannemen van mensen voor een knelpuntberoep binnen hun organisatie? Maar het helemaal loslaten is geen goed idee. De Vlaamse regering heeft onze vragen hiervoer nooit beantwoord en we hebben ook niet kunnen onderhandelen om tot een compromis te komen. Ze zijn ons zogenaamd tegemoet gekomen op bepaalde vlakken, maar ze deden dat enkel omdat ze anders de wet overtraden.”

Waarom Oostende?

De vakbonden hadden met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) een compromis om te ijveren om toch een aantal regels over het personeel voor lokale besturen te houden. “Maar VVSG liet dit voorstel plots compleet vallen. Bart Tommelein, burgemeester van Oostende (Open VLD) is een prominent bestuurslid van VVSG. Met onze alternatieve nieuwjaarsreceptie willen wij hem tonen dat hij mee verantwoordelijk is voor het feit dat de personeelsleden van lokale besturen vlugger in een kwetsbare situatie kunnen terecht komen”, gaat Van Den Berghe verder.

“We maken ons ernstig zorgen over de plannen van het stadsbestuur van Oostende om 3,5 procent personeelsvermindering te doen”

“Daarnaast maken we ons ook ernstig zorgen over de plannen van stad Oostende rond het personeelsbeleid. In het aangepaste meerjarenplan wordt er een efficiëntieoefening voorzien voor alle diensten met als doel 3,5 procent personeelsvermindering. Het stadsbestuur garandeert dat die inkrimping niet met naakte ontslagen zal gebeuren, maar vragen zoals hoe, bij welke diensten en hoe de werklast zal verdeeld worden, blijven onbeantwoord.”

Tijdens de alternatieve nieuwjaarsreceptie zullen de vakbonden ook aandacht geven aan de situatie van de medewerkers van ziekenhuiscampus Henri Serruys, die op dezelfde dag ook een stakingsactie gepland hebben. “Die campus zal afsplitsen van het AZ Sint-Jan in Brugge en fusioneren met AZ Damiaan in Oostende, de facto dus een privatisering. Dat en zeker de recente uitspraken van de burgemeester erover zorgen bij het personeel voor onzekerheid”, besluit Van Den Berghe.