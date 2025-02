Vakbonden maken zich op voor massamanifestatie op 13 februari

De vakbonden gaan uit van massale deelname aan de nationale betoging tegen het nieuwe regeerakkoord op 13 februari. Er wordt gemikt op dubbel zoveel volk als de 30.000 mensen die een maand geleden door de straten van Brussel trokken.

Op 13 januari was het vakbondsprotest vooral gericht tegen de pensioenplannen van de toen nog niet gevormde regering-De Wever. De actie van 13 februari moest vooral in het teken staan van de openbare diensten en de koopkracht. Maar nu de plannen van de nieuwe regering bekend zijn, wil de betoging vooral “de onevenwichten” binnen het regeerakkoord aanklagen, zo zegt ABVV-woordvoerder Daan Nelen.

De bonden halen onder meer uit naar de harde aanpak van werklozen door de nieuwe regering, het wegvallen van de welvaartsenveloppe, de toenemende flexibiliteit die wordt geëist van werknemers, de zware besparingen bij de openbare diensten en de aanpassingen in de pensioenen. “Langer werken blijft voor veel mensen een moeilijk punt”, zegt Chris Reniers, voorzitter van de socialistische overheidsvakbond ACOD.

ACV, ABVV en ACLVB gaan dan ook uit van een “massale deelname”, klinkt het. “Uit de signalen die we krijgen, verwachten we meer dan 50.000 deelnemers”, zegt ABVV-woordvoerder Nelen. “We mikken op dubbel zoveel als in januari”, klinkt het bij andere vakbondsbronnen.

Hinder

Er werd al gewaarschuwd voor hinder bij onder meer De Lijn, MIVB, bpost en Brussels Airport. Niet alleen overheidspersoneel zal meestappen, ook in de privésector zou her en der worden gestaakt. Er zou wel minder onderwijspersoneel mobiliseren dan in januari.

De nationale betoging start donderdag om 10.30 uur en trekt traditiegetrouw van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid.

Het ABVV kondigde ook al een algemene staking aan tegen de inhoud van het federale regeerakkoord. Wanneer precies is nog niet bekend.