Vakbond roept chauffeurs in private bus- en carsector op om vrijdag te staken

Ook de buschauffeurs in de private bus- en carsector staken vanaf vrijdag. Dat meldt de socialistische vakbond ABVV-BTB. Er is al langer onvrede in de sector en de spontane staking in enkele stelplaatsen van De Lijn was voor vele bus- en carchauffeurs de trigger, aldus de vakbond, die alle werknemers oproept om het werk neer te leggen en deel te nemen aan de stakingspiketten.

Het protest is onder andere gericht tegen het uitblijven van een akkoord over een koopkrachtpremie. “De werknemers uit de sector zijn het beu dat een akkoord uitblijft en er geen waardering van de werkgevers komt. (…) Zij willen een deftig sectorakkoord met een koopkrachtpremie van 250 euro voor alle werknemers conform het sectorakkoord dat de sociale partners bij De Lijn op vrijdag 20 oktober hebben afgesloten”, klinkt het in een mededeling.

Meer agressie tegen chauffeurs

Ook de mogelijke versoepeling van de rij- en rusttijden voor de carchauffeurs, de aanslepende problematiek in het schoolvervoer en het invoeren van flexi-jobs zijn een doorn in het oog. Daarnaast willen de actievoerders de toenemende agressie tegen de chauffeurs aankaarten.