Unizo West-Vlaanderen scherp voor stakende vakbonden

De aangekondigde staking van 13 februari is voor Unizo West-Vlaanderen een zoveelste signaal dat de vakbonden zich vastklampen aan een oerconservatieve ingesteldheid en weigeren noodzakelijke hervormingen te aanvaarden. “In plaats van constructief mee te werken aan een toekomstgerichte economie, worden ondernemers opnieuw geconfronteerd met acties die economische schade berokkenen en het ondernemersklimaat verder onder druk zetten”, reageert Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen, scherp.

“De loonkosten in ons land zijn al torenhoog en met de automatische indexering blijven deze stijgen zonder enige koppeling aan productiviteit of economische realiteit. Ondernemers, en vooral kmo’s, worden opgezadeld met steeds stijgende kosten zonder dat daar een gelijke return tegenover staat. Het mag geen taboe zijn om te stellen dat risico nemen ook moet lonen. De huidige loonnormwet en indexmechanismen zetten ons verder op achterstand tegenover onze buurlanden, terwijl onze concurrentiepositie al zwaar onder druk staat”, zegt Vincent Kint.

“Hervormingen zijn noodzakelijk”

“De wereld verandert, en de arbeidsmarkt moet mee evolueren. De vakbonden blijven echter vasthouden aan kortzichtige voorstellen en acties die nefast zijn voor de toekomst van onze economie. Een staking als deze zet opnieuw een rem op broodnodige hervormingen”, stelt Kint nog.

“De realiteit is dat hervormingen noodzakelijk zijn om werken aantrekkelijker te maken, de concurrentiekracht te herstellen en bedrijven de ademruimte te geven die ze nodig hebben om te blijven investeren, ook in mensen, en groeien.

Koopkracht

De koopkracht van Belgische gezinnen is volgens Kint in 2023 fors toegenomen dankzij de automatische indexering, maar dat gebeurde volledig op kosten en op de kap van de bedrijven. “De marges van ondernemingen, en in het bijzonder kmo’s, zijn hierdoor gedaald. De Nationale Bank bevestigde in haar meest recente jaarverslag dat de stijging van de kosten grotendeels werd opgevangen door een daling van de winstmarges van ondernemingen. Het verder onder druk zetten van bedrijven door loonkosten te verhogen, brengt niet alleen de winstgevendheid in gevaar, maar ook de werkgelegenheid.”

“Vakbonden moeten beginnen inzien dat door dergelijke acties, gebaseerd op halve waarheden en onduidelijkheden, zorgen voor een enorme verdeeldheid en paniekzaaierij terwijl we net samen aan tafel moeten zitten om te denken over constructieve oplossingen”, zegt Vincent Kint.

Constructieve oplossingen

Unizo roept de vakbonden dan ook op om niet enkel in slogans en stakingen te communiceren, maar om samen te werken aan duurzame oplossingen. “Hervormingen zijn nodig, niet om werknemers te treffen, maar om onze economie competitief te houden en te zorgen voor een leefbaar ondernemersklimaat.”

“Veel van de maatregelen waar de vakbonden nu tegen mobiliseren, zijn noodzakelijk opdat onze kinderen en kleinkinderen ook nog van een pensioen en ziekteverzekering kunnen genieten. Je mag de mensen geen gouden bergen beloven wanneer je dat niet kan waarmaken”, besluit Vincent Kint.